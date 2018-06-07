Hyundai Tucson обзавелся гибридным двигателем

Hyundai пополнили моторную гамму обновленного Hyundai Tucson за счет гибридной силовой установки. Вседорожник стал первой моделью в истории марки, которая получила «мягкую» 48-вольтовую технологию.

Система была опробована на Hyundai Tucson с двухлитровым 186-сильным дизелем. К мотору пристроили стартер-генератор с ременным приводом и 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор, которые способны во время разгона добавлять к мощности силовой установки дополнительные 16 л.с., а при торможении рекуперируют кинетическую энергию.

Такой Tucson не в состоянии передвигаться исключительно на электротяге. Однако, производитель утверждает, что «мягкая» гибридная система способна уменьшить расход топлива и количество выбросов оксида азота на 7% в версии с механической коробкой передач (для этого дизеля на Hyundai Tucson доступна еще и 8-ступенчатая АКПП). Позже такой системой планируется снабдить еще и вседорожник с 1,6-литровым дизелем. Уточняется, что такой автомобиль с запасом укладывается в строгие экологические нормативы Euro 6d Temp.

Производство Hyundai Tucson с гибридной силовой установкой начнется уже в этом месяце, а продажи должны стартовать ближе к концу лета. Правда, по предварительным данным, речь идет исключительно о странах Европы: поставлять в Россию гибридный Tucson не планируется. Хотя обновленное семейство доберется до нашего рынка в августе, кроссовер сохранит традиционные силовые агрегаты.

В ходе весеннего рестайлинга вседорожник получил слегка подправленную внешность, серьезно модернизированный интерьер (в нем появилась новая мультимедийная система с 7-дюймовым монитором), а также новый 1,6-литровый дизельный мотор, который заменил собой ранее применявшийся агрегат объемом 1,7 л. Дорестайлинговый Hyundai Tucson оценен в России в минимальные 1 369 000 рублей.