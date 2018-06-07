GMC Sierra получил еще одну комплектацию

Пикап GMC Sierra нового поколения получил комплектацию Elevation с четырехцилиндровым турбированным мотором объемом 2,7 литра. С автомобиля убрали хром: все наружные детали выкрашены в цвет кузова, не считая черной решетки радиатора, вставки в бампер и окантовок колесных арок. Причем для этой модификации можно заказать набор внедорожных улучшений под индексом X31: амортизаторы Rancho, блокировку заднего межколесного дифференциала, «раздатку» с понижающей передачей и электронный ассистент спуска с горы. Впрочем, наиболее богатыми внедорожными возможностями по-прежнему обладает версия Sierra AT4.

Базовым двигателем для GMC Sierra Elevation станет новый четырехцилиндровый турбомотор L3B объемом 2,7 литра. Его мощность составляет 310 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 472 Нм, доступный в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот же мотор недавно был анонсирован для родственного пикапа Chevrolet Silverado.

Турбомотор разработан специально для малотоннажных грузовичков, и пришел на смену атмосферному V6 4.3, которым Chevrolet Silverado и GMC Sierra прошлого поколения комплектовались с 2014 года.

Покупатели GMC Sierra Elevation смогут также заказать бензиновый V8 5.3 c системой гибкого отключения цилиндров Dynamic Fuel Management (она способна деактивировать любое количество цилиндров, вплоть до семи). С этим мотором агрегатируется исключительно восьмиступенчатый «автомат». А весной 2019 года будет предложен рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax LM2 объемом три литра. На других модификациях пикапа также доступен бензиновый мотор V8 6.2. Оба этих мотора агрегатируются с новой десятиступенчатой автоматической коробкой передач. GMC Sierra Elevation 2019 модельного года поступит в продажу в Северной Америке уже ближайшей осенью.