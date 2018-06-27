Имя определившее судьбу. Renault Duster

Две недели подряд мы с женой ломали голову над тем, как назвать нашего будущего ребёнка. К счастью, мы уже знали, что это будет девочка, поэтому немного подсократили список имён. Кроме того, мы были уверены, что не хотим называть малышку Викторией, Зульфиёй, Галей и Евгенией, так что список стал ещё короче. Одновременно с этим из него исчезли почти все англосаксонские и арабские варианты типа Барбары и Гузели.

Кстати, первую нашу дочь зовут Софья, и меня так и подмывало назвать вторую просто Софья Вторая… Ну ещё можно было навсегда испортить ей жизнь и недрогнувшей рукой вписать в свидетельство о рождении, например, Хильдегарда или что-то вроде того, но в итоге всё встало на свои места, и в финал вышли Дарья и Александра… Ох, до чего же нелёгким было это время!

Под капотом может быть бензиновый мотор объёмом 1.6 или 2.0 л.

или 1.5-литровый дизель. Кстати, дизелей в этом классе больше нет ни у кого

А теперь представьте, как сложно давать имя новой марке или модели автомобиля. Ведь нужно, чтобы его название нравилось не только тебе и твоей жене, но и каждому потенциальному покупателю в любой точке земного шара. Нужно, чтобы оно работало на разных языках, не означало ничего дурного и при этом создавало машине правильный имидж. Именно поэтому производители часто называют свои творения в честь какого-нибудь города или острова, иногда изменяя одну или несколько букв, как это делают китайцы со своими Abibas и Lacosta. Конечно, можно выбрать наугад любое слово из любого словаря любого, пусть даже мёртвого, языка, но если вам нужно что-то особенное, то лучше придумать новое или создать какой-нибудь неологизм. Наверное, одним из таких способов появились на свет Ford Mondeo, Skoda Kodiaq, Seat Ibiza и многие другие модели. Но факт остаётся фактом, звучат эти названия, мягко говоря, не круто. Уж по крайней мере не так впечатляюще, как Firebird, Charger, Mustang или Viper. Америка — страна маркетологов, и именно она застолбила для своих машин все самые бомбические названия. И пусть их автомобили на деле часто оказываются ничуть не лучше европейских или японских, названных неразборчивой комбинацией цифр, напоминающих шифры камеры хранения, имя машины говорит само за себя. А именно: если ты приехал на вечеринку на Ford Mustang, пусть даже со слабым двигателем и огромным списком недостатков, который на старте со светофора проиграет самой унылой семейной Skoda Octavia RS, стоит тебе громко спросить: «А где я могу припарковать свой Mustang?» — и все обворожительные девушки захотят уйти с тобой… А вот если ты приехал на Renault Duster — вряд ли. Слово «Duster» можно перевести по-разному, но в любом из вариантов это будет означать что-то вроде металлической щётки или жидкости для прочистки труб. В общем, не слишком привлекательное название для съёма девчонок.

В сиденьях нет ничего, о чём хотелось бы рассказать.

Версия Dakar отличается только вышивкой на спинках

К читаемости приборов претензий нет, а вот к расходу топлива есть:

даже на трассе сложно удержаться ниже 8 л на 100 км. А в городе и вовсе получается

в районе 11–13 л. Это на машине с 2.0 мотором и механикой

Но, как бы там ни было, именно об этой машине пойдёт речь. И если говорить по существу, то в Renault сделали отличный автомобиль для людей, которым он нужен примерно так же, как нужна микроволновка, пылесос или любой другой бытовой прибор. Покупая его, вы не преследуете цели получать удовольствие от использования — вы покупаете его просто для того, чтобы он делал свою работу. Но в отличие от холодильника, который только замораживает продукты, и микроволновки, которая их только разогревает, Duster может почти всё… Ну разве что на нём вы не сможете снять девчонок в клубе, но об этом я уже говорил. Всё остальное Duster может! Он может ехать по асфальту, по разбитому асфальту, по асфальту, которого давно нет, и по дороге, где его никогда не было. Он может ехать там летом, весной, осенью и зимой. И в этом его главная заслуга. Он поворачивает, когда ты крутишь руль, тормозит, когда жмёшь на тормоз, и мало-мальски набирает скорость, когда нажимаешь на газ. Кроме того, в машине могут быть кое-какие прелести жизни в виде специальных опций, но ни одна из них не заставит вас широко улыбнуться и потянуться за портфелем с наличностью. Иными словами, Duster не впечатляет. А если выразиться ещё точнее, имея в виду автомобиль за почти миллион рублей, он вообще не вызывает эмоций!

МНЕ НРАВИТСЯ:

∅ Duster доказывает, что хорошо – не всегда значит дорого

АЛЬТЕРНАТИВА:

∅ Nissan Terrano, Renault Kaptur, Hyundai Creta, Chevrolet Niva

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ:

∅ ездить на нём так же печально, как наблюдать гору немытой посуды после вчерашнего дня рождения

КУПИЛ БЫ СЕБЕ:

∅ нет

Однако есть в этой машине несколько вещей, которые мне очень нравятся. Первая — это электронный ограничитель скорости, который позволяет никогда не получать штрафы за превышение скорости. И хотя в моей машине его не было, я знаю, что он существует, что его можно заказать и как это классно, когда он есть. Вторая вещь, которой больше нет ни у кого из конкурентов, — система автоматического и дистанционного запуска двигателя. И хотя сигнализацию с автозапуском можно установить самому, запрограммировать автомобиль на то, чтобы он сам заводился в определённое время или, например, мотор прогревался каждые три часа, можно только в Renault. Это по-настоящему классная штука, особенно если живёшь по расписанию. Третье — он выглядит, едет и ведёт себя на дороге так, как ты ожидаешь. Проще говоря, он не даёт обещаний, которые не в состоянии выполнить. Четвёртое, что мне нравится, — это многофункциональность. Duster точно может больше, чем многие машины на рынке. Причем всё, что он делает, он делает вполне нормально, а не спустя рукава… Собственно, наверное, в этом и есть его главная проблема — нормально, а не отлично. Когда меня спросят, как мне Duster, я с каменным выражением лица отвечу: «Нормально», — и переведу разговор на другую тему, например, на памперсы и детские смеси для будущего ребёнка, потому что даже это интереснее, чем говорить о Duster.

Фары, несмотря на всю свою заурядность, светят очень хорошо.

По крайней мере, для галогенок

Я не хочу сказать, что Duster плох. Напротив, повторю, он может очень многое и не дрогнет там, где облажается большинство кроссоверов. Но это единственное, чем он запоминается. Он как микроволновка — не рождает в душе никаких чувств, кроме разве что грусти, когда ломается. Так что моё мнение — это прекрасный автомобиль, если автомобиль для вас в первую очередь инструмент. Он серый вне зависимости от того, в какой цвет покрашен. Да и каким он может быть, если его имя звучит как название преобразователя ржавчины? Ведь известно, что красивый самолёт лучше летает, а как машина называется, так она, в общем, и ездит..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ RENAULT DUSTER, КОМПЛЕКТАЦИИ DAKAR EDITION

Стоимость: 1 001 950 ₽

Двигатель: атмосферный объемом 2.0 л, бензиновый

Мощность: 143 л.с. при 5 750 об/мин

Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая

Крутящий момент: 195 Нм при 4 000 об/мин

Максимальная скорость: 180 км/ч

Привод: автоматический полный, с возможностью принудительной блокировки

Расход топлива по паспорту (смешанный):: 7,8 литров на 100 км

Разгон 0–100 км/ч: 10,3 с

Расход топлива за время теста (средний): 10,1 литров на 100 км

Текст Александр Долгих

Фото Сергей Лисичкин