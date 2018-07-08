Турбодуэт Деберти и пикап Ford F‑150 на все времена

Оставаясь в лидерах продаж больше сорока лет, пикапы от Ford стали неотъемлемой частью мировой автомобильной культуры. Легендарный F‑150 уже не раз выступал объектом глубокого тюнинга, и сегодня мы расскажем об уникальной машине, созданной героями проекта «Турбодуэт» отцом и сыном Деберти

МЕСЯЦ НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ

Эксперт мира тюнинга Даг и талантливый гонщик Брэд собирают уникальные машины и грузовики, в том числе и для гонок, в которых участвует Деберти-младший. Для турбодуэта кастомайзинг и гонки — не работа, а образ жизни. Брэд уже выиграл целый ряд соревнований и теперь мечтает попасть в NASCAR. А чтобы это стало возможным, отец и сын вместе пытаются заработать деньги, делая самые удивительные автомобили и грузовики. Дагу и Брэду не раз приходилось принимать необычные решения, но настоящим вызовом для них стала история с F‑150, а точнее, со спецверсией пикапа F‑150 Raptor. Отец и сын решили стилизовать его под тёзку — самолёт F‑22 Raptor (единственный в мире серийный истребитель пятого поколения). Полное имя кастом-пикапа — F‑22 Raptor Тruck, и семейной команде нужно было подготовить его всего за четыре недели к авиашоу EAA AirVenture Show. Причём отступать от графика нельзя было даже при идеальных условиях работы, но сложности у Дага и Брэда начались ещё на этапе подготовки: вместо пикапа с полноценной четырёхдверной кабиной им пригнали машину с полуторной, однако деваться было некуда, и турбодуэт приступил к работе.

«Моя работа в мастерской началась с четырёх карт Visa Gold и упорного труда — я в гараже больше 20 лет, а мой сын Брэд начал бывать там с тех пор, как научился ходить. Сроки реализации проектов бывают разными — от 30 дней до пяти месяцев, но нас интересует только то, чего мы ещё не делали, и каждый автомобиль мы создаём таким, каким мы его видим. Что отличает нас от других? Мощность, дизайн и оригинальность решений, в том же F‑22 Raptor Тruck это хорошо видно. Нам с Брэдом нравятся пикапы, и если мы имеем дело с Ford, то можем сделать крутой автомобиль, о котором все будут говорить. Один из лучших примеров — наш DeBerti Terminator 2005 года на базе Ford F‑350, который мы продали почти за полмиллиона долларов…»

Даг и Бред работают вместе не первый год и иногда умудряются

заработать несколько сотен тысяч долларов на одной машине

Но для начала давайте сделаем небольшой экскурс в историю модели-донора, которая началась в сентябре 1908 года на заводе Пикетт в Детройте, когда Ford выпустил дебютную «Жестяную Лиззи» — Ford Model T (первый в мире серийный автомобиль с миллионным тиражом). Тогда Генри Форд сделал ставку на доступность, простоту и надёжность — те самые качества, которые спустя 40 лет получили в наследство машины F-серии, в том числе и Ford F‑150, безусловный фаворит среди пикапов во всём мире.

ПОБЕДНАЯ F-СЕРИЯ: СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

На рынке пикапов США всегда царила жёсткая конкуренция, а главными претендентами на первенство были Ford, Dodge и Chevrolet. После Второй мировой войны начался подъём экономики, и пикапы стали настоящим хитом — такие же прочные и надёжные, как привычные «виллисы», но более цивилизованные и комфортные. История победной F-серии во многом обусловлена именно этой конкуренцией — стремясь обогнать соперников, инженеры непрерывно совершенствовали свои грузовики. Первой послевоенной моделью стал Ford Bonus Built 1948 года — он же F-Series Truck или F‑1, добротный автомобиль на собственной платформе, который изначально позиционировали как «рабочую лошадку». Простые, утилитарные и актуальные для своего времени, F‑1 пришлись ко двору — первое поколение серии отметилось восемью моделями пикапов разной грузоподъёмности с задним приводом и опциональной установкой полного от компании Marmon-Herrington (в этом поколении производили ещё фургоны и школьные автобусы). В 1953 году настало время второго поколения, которое запомнилось переименованием модельного ряда (F‑100 пришёл на смену F‑1) и появлением ремней безопасности. Впервые появилась возможность заказать автомобиль с 3-ступенчатым автоматом, а любителям мощных моторов V8 стал доступен пикап с уже легендарным двигателем V8 Y-block. Ещё через четыре года появилось третье поколение, получившее полный привод производства компании Ford, который пришёл на смену Marmon-Herrington, и опцию установки радиоприёмника. В четвёртом поколении в 1961 году в порядке эксперимента был выпущен безрамный пикап — один из немногих очевидных провалов серии. После слухов о возможной деформации дверей в 1964 году инженеры отказались от подобной конструкции, но у этого поколения были и свои успехи: на переднюю ось вместо рессор стали ставить пружинную подвеску Twin-I-Beam, которая оказалась настолько удачной, что продержалась на конвейере до 1996 года. Отличительными чертами пятого поколения F-Series стали усиление безопасности, рост мощности двигателей и разнообразие дизайна — от больших кабин и радиоприёмников до заводского кондиционера.

Пикапы-старички — излюбленная тема для тюнинга в Америке.

Кроха, но под капотом мотор V8

В шестом поколении (1973–1979 годы) концерн Ford реабилитировался после провала с безрамными пикапами: в 1974 году впервые появилась возможность заказать пикап с двойной кабиной, а в 1975-м на рынок вышла легендарная «тяжёлая полутонка» с передними дисковыми тормозами, занявшая нишу между F‑100 и F‑250. Модель так понравилась покупателям, что заняла треть списка продаж в 1975 году, и этот успех определил будущее пикапа F‑150 — без преувеличения одной из популярнейших и самых продаваемых моделей. К седьмому поколению (1980–1986 годы) вся серия получила новый кузов, а часть пикапов обзавелась независимой подвеской, четырёхступенчатым автоматом и восьмицилиндровым дизельным двигателем (правда, не первым дизелем в серии — такие моторы ставились на фордовские пикапы в Аргентине ещё в третьем поколении). В 1982 году «седьмой» F‑150 получил фирменный овал на решётке радиатора, а «восьмой» обзавёлся пятиступенчатой механической трансмиссией, и в том же поколении был представлен вариант F‑150 SuperCab.

В 1992 году, когда сменилось девятое поколение, F-серия уже 10 лет была лидером продаж в США. F‑150 снова пережил рестайлинг, а в десятом и полное обновление, включая новые усовершенствованные двигатели. Потребители оценили апгрейд 1997–1999 годов: продажи подскочили до 900 тыс. экземпляров, в том числе и потому что производитель сделал ставку на повышение комфорта, превратив пикап из сельского транспорта в городской. Ещё более востребованным оказалось одиннадцатое поколение серии 2004 года, собравшее коллекцию всевозможных наград, в том числе Motor Trend’s Truck of the Year. У двенадцатого поколения, выпущенного в 2009 году, появились фактурная решётка и грузовая платформа Styleside, но впереди бывший фермерский грузовичок ждали куда более значительные перемены.

РЕАКТИВНЫЙ ВИНТАЖ: ПИКАП В РАСЦВЕТЕ СИЛ

После 32 лет лидерства на национальном рынке было выпущено тринадцатое поколение серии — в 2013 году концепт-кар Atlas показали на автосалоне в Детройте, а с конца 2014 года начались массовые продажи обновлённых пикапов Ford F‑150, получивших бензиновые турбомоторы 2.7 V6, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и два варианта привода — задний и полный. В 2015 году производители сменили материал кузова на алюминий, оставив стальной только несущую раму, в 2016-м презентовали экстрим-версию Ford F‑150 Raptor, а в 2017 году к образу пикапа с диодной светотехникой, встроенным трапом и экономичными моторами EcoBoost добавили ещё несколько деталей, в том числе и мультимедийную систему с возможностью индивидуализации интерфейса. Однако и на этом усовершенствования не закончились — ровно через 110 лет после выпуска первой «Жестяной Лиззи» концерн Ford презентовал новый вариант своего коронного пикапа.

По части малозаметности настоящий F-22 Raptor и названный

в его честь пикап разошлись кардинально

Количество самодельных деталей впечатляет! Здесь не только покупают и

привинчивают, но и работают головой и руками

Ford F‑150 — безусловно уникальное явление. Завоевав всенародную любовь в 1975 году, он удерживает её до сих пор, не переставая удивлять поклонников. В мае дилеры Ford открыли приём заказов на первый в истории F‑150 с дизельным турбодвигателем, как утверждают производители, самым экономичным в своём классе. Раньше дизели ставили исключительно на тяжёлые пикапы вроде F‑250 и F‑450, а остальные машины серии оснащали атмосферными, компрессорными и турбированными бензиновыми двигателями. У нового F‑150 будет шестицилиндровый дизельный мотор, три типа кабины (Regular, Supercab и Supercrew), полный или задний привод, а ценовой порог, как ожидается, не превысит 30 тыс. долларов. В общем, концерн Генри Форда по-прежнему старается совершенствовать свои модели, сохраняя их доступность и надёжность, и, судя по впечатляющим техническим характеристикам дизельного F‑150, тринадцатое поколение пикапов вряд ли станет последним!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ F‑150

Итак, что же сделали с и без того почти идеальным пикапом наши герои. Прежде всего на него установили новые диски и большие внедорожные колёса, а в кузове — стойку с ещё двумя запасными колёсами и дополнительным топливным баком. Клиренс F‑150 Raptor увеличили, на переднюю ось поставили более производительные амортизаторы и рычаги подвески, а на заднюю — мощные рессоры, чтобы машина могла уверенно гнать по пересечённой местности и песчаным дюнам без вреда для подвески. У пикапа появилась новая выхлопная система, автоматические пороги, расширители колёсных арок, защита радиатора и усовершенствованные тормоза. Экстерьер тоже обновили — машину перекрасили в чёрный и серый цвета, на борт нанесли логотип F‑22, а фордовский овал на решётке радиатора заменили силуэтом истребителя. Такие же мини-самолёты, но светящиеся появились и на боковых зеркалах, а в верхней части кабины — дополнительные фары. Вместо штатных противотуманок дуэт Деберти установил светодиоды, а в салоне — новые сиденья-ковши со спортивными многоточечными ремнями безопасности… Результат, как говорится, превзошёл все ожидания и на аукционе в рамках авиашоу автомобиль был продан за 300 тыс. долларов, что стало сюрпризом даже для самих Деберти…

А как отец и сын переделывают другие автомобили и сможет ли Брэд, в конце концов, сесть в кресло пилота NASCAR, вы сможете узнать на Discovery Channel в программе «Турбодуэт», которая выходит по понедельникам в 23:00