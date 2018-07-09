Вечный город. Рим

Дорога 3060 км

Время в пути 49 часов

Количество человек в экспедиции 3 участника

Количество машин экспедиции 1

Nissan X-Trail

Если и существуют музы, покровительницы искусств, то без сомнения они всегда жили в Риме. Иначе как объяснить тот факт, что, несмотря на прошедшие тысячелетия, смену эпох и художественных стилей, бесконечные разрушения и восстановления, всё это архитектурное буйство выглядит единым целым, прекрасным и вечным, как и сам город

Римский форум — городская площадь в центре Древнего Рима, на которой первоначально располагался рынок, позже включивший в себя комиций и курию. А рядом вполне органично смотрится церковь Святых Луки и Мартина с барочным куполом, появившаяся здесь ещё в раннем Средневековье и полностью перестроенная в XVII веке

Вид на амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей. Одно из самых масштабных сооружений Древнего мира, сохранившееся до наших дней

Форум Траяна с колонной Траяна, построенной по приказу императора в 113 году и украшенной трофеями, привезёнными в Рим после завоевания Дакии. А рядом находятся две церкви — Санта Мария ди Лорето (коричневая), купол которой был создан учеником Микеланджело, и Святого имени Марии, которую возвели уже в XVIII веке

Внутреннее убранство базилики Санта-Мария-ин-Арачели — церкви Девы Марии, находящейся на вершине Капитолийского холма. В античные времена на её месте стоял храм богини Юноны Монеты («монета» по-латыни означает «предостерегающая» или «советница»). Когда-то на территории храма чеканились римские деньги, которые впоследствии стали называть по имени храма — монетами

Башня Дворца Сенаторов (в настоящее время здесь находится римская мэрия). Дворец построен на Капитолийской площади на руинах Табулария (государственного архива) по проекту Микеланджело

Армейский внедорожник с недавних пор стал римской повседневностью. После серии терактов в Европе, город вооружился. Повсюду можно встретить патрули, а по центру разбросаны полицейские блок-посты, призванные защитить жителей и туристов от террористических атак

Римский район Трастевере (по-русски «затибрье») интересен тем, что, несмотря на многочисленные попытки реконструкции, его вид остаётся неизменным уже несколько столетий

Вид на Римский форум с церковью Сан-Лоренцо-ин-Миранда (бывший храм Антонина и Фаустины). Это место во все времена считалось центром Вечного города, здесь выступали политики и вершились судьбы империи. А храм Антонина и Фаустины был построен лишь в 141 году по приказу императора Антонина Пия в память о его умершей жене Фаустине. Не позднее XI века храм был превращён в церковь Святого Лаврентия (San Lorenzo in Miranda), которого казнили на этом месте при императоре Валериане (258 год)

Панорама Рима. В центре — купол собора Святого Петра. Слева — Сан-Карло-аи-Катинари, а справа — Сант-Андреа-делла-Валле

Вид на Витториано — монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II, который располагается на Венецианской площади, на склоне Капитолийского холма. Кстати, в народе его недолюбливают и называют «пишущей машинкой» и «вставной челюстью»

Панорама Рима с Капитолийского холма

Текст и фотографии Егор Власов