Автомобиль и алкоголь

3Пить за рулём недопустимо ни при каких обстоятельствах! Полагаю, вы знаете это и без меня, но, чтобы избежать кривотолков и возможных разночтений заголовка, эту фразу стоит повторить ещё раз. Совсем другое дело — сочетание алкоголя и автомобиля как таковых. И, согласитесь, иногда в нашем мире эти два понятия всё же пересекаются. Например, алкогольные компании размещают свою рекламу на автомобилях, в том числе и гоночных. Ну а автопроизводители не только рады таким спонсорам, но и не слишком возражают, если изображение их моделей появляется где-нибудь в журнале о винах. Всё это давно известно и никого не удивляет. Но когда парламент начинает рассматривать законопроект, разрешающий торговлю алкоголем на АЗС, возникает настоящая паника: «Как же так? Ведь туда приезжают водители! Зачем им алкоголь?!» И дальше приводится сотня аргументов, почему торговлю спиртным на заправках ни в коем случае нельзя допускать. Главный из них — если её разрешить, все поголовно начнут пить за рулём…

Как известно, людей у нас принято делить людей на группы. И считается, что та или иная группа всегда ведёт себя строго определённым образом. Вот, скажем, увидит водитель на заправке бутылку пива — сразу же её выпьет и дальше поедет пьяным. Хотя в обычных магазинах он почему-то так себя не ведёт. Возможно, потому что там водители пребывают в категории покупателей, а это, как ни крути, совсем другая группа. Правда, сейчас мало кто вспоминает, что до 2012 года алкоголь на АЗС продавался, и процент нетрезвых людей за рулём после запрета на его продажу никак не изменился. То есть ездить пьяными меньше не стали. Зато сколько времени можно потерять, чтобы по пути на дачу или в гости сначала заправиться, потом заехать в магазин за бутылкой вина и только потом отправиться дальше. Хотя кого это интересует? У нас любят запреты, так проще и понятнее. Хотя практика как раз показывает, что алкоголь и автомобиль всё же могут сочетаться. Признайтесь, вы ведь тоже иногда покупаете в супермаркете бутылку красного и везёте её домой на машине? А соблазна открыть её по пути не было? А выпить сразу у кассы?

Вот ещё один показательный случай, произошедший в начале года. Верховный суд вернул права автомобилистке, которая тихо выпивала в своём припаркованном автомобиле (так, кстати, делают многие). Ей пришлось потратить целый год, чтобы доказать, что инспектор ДПС ошибся, лишив её прав за употребление алкоголя в стоящей машине с выключенным двигателем. То есть даже наша Фемида всё же признаёт: иногда алкоголь и автомобиль могут сочетаться. Жаль только что на решение о возврате пива и вина на заправки мнение суда никак не повлияет. Об этом будут думать совсем другие люди, которые, по всей видимости, ничего крепче кефира в машине никогда не возили да и кефир покупали исключительно в больших торговых центрах…

Текст Тимофей Исаев

Иллюстрация Соня Коршенбойм