Про толстых и тонких

В прошлые выходные я обнаружил, что всем четырём покрышкам на моей машине вот-вот придёт конец. И хотя, возможно, они смогли бы продержаться ещё сезон, до того как окончательно сотрутся в пыль и развеются ветром вдоль окрестных дорог, я решил не дожидаться их смерти и приступил к выбору.

Выбор, к слову сказать, оказался огромен — 100 000 производителей, о многих из которых я слышал впервые, и у каждого 100 разных моделей и 500 000 разных размерностей. Чтобы не купить хлам, я, как разумный человек, обратился к тестам шин одного известного автомобильного журнала (условно назовём его «За рулём»). И вот что я увидел: самые ужасные, по их мнению, шины набрали 782 балла, средние — 886, а победитель — 951 балл. То есть разница между самыми ужасными и самыми лучшими — 169 баллов или 16,9%. Комментарии были исчерпывающими: «Отлично подойдут для дрифтинга» (всё равно что сказать, что они скользкие и вообще не держат) и «Практически без недостатков». Наверное, так оно и есть, ведь это написано в очень уважаемом журнале. Но если разница между ними меньше 17%, сумеете ли вы почувствовать её на обычной дороге?

Однажды меня пригласили на тест новых шин. Bridgestone выставил несколько Nissan Teana и парочку Volkswagen Touareg в разной обувке, чтобы присутствующие журналисты смогли лично убедиться в том, что с шинами Bridgestone можно ехать увереннее и быстрее. Мы катались целый день, и, признаюсь, особой разницы я не почувствовал. Да, когда ты летишь на грани сноса или делаешь переставку на максимуме возможностей, разница, наверное, есть, но в реальной жизни единственные отличия одних от других — это шумность и износостойкость. И если всё это так, то, на мой взгляд, в последнее время автомобильным шинам уделялось слишком много внимания. Никакие другие расходные материалы не удостаивались такого же скрупулёзного разбора на молекулы. Безусловно, я понимаю, что колёса — важная вещь, ведь только с их помощью автомобиль цепляется за дорогу, но если вы обычный городской житель, не съезжающий с асфальта, то всё, что вам нужно знать — это что Continental не выдающиеся, но надёжные, Dunlop дымят, Pirelli хороши на асфальте, а Nokian зимой… Так или иначе когда вы стоите перед выбором покрышек, я бы советовал брать те, которые не пробьют заметной бреши в вашем скромном бюджете. И если вы не автогонщик, вы никогда в жизни не поймёте, почему за одну шину просят в два раза больше, чем за другую… Или вы всё же считаете себя автогонщиком?..

А теперь о размерности. Раньше высота боковины составляла 80% от ширины покрышки, и это считалось нормальным. Потом большинство автопроизводителей начали устанавливать более широкие колёса, что привело к уменьшению высоты до 60%. Что говорить, спортивными считались шины с высотой профиля 55%, а сегодня может быть и 50, и 40, и 35. Недавно я видел покрышки с высотой профиля 25, а буквально на прошлой неделе у нас на парковке стоял Cadillac Escalade с огромными хромированными дисками и, как мне показалось, изолентой вместо резины. Выглядит это не так уж привлекательно и совсем не сексуально. Так же как анорексичная модель с глянцевой обложки или показа мод. Я, как мужчина, воспитанный на традиционных ценностях, могу сказать, что никогда не проявлял интереса к чрезмерно худым особам — они не выглядят тепло и уютно. Они даже не кажутся дружелюбными. Наверное, мне бы понравились 1960-е. Тогда в моде были Lucky Strike, аппетитные формы и покрышки с высокими боковинами. Возможно, это сравнение выглядит притянутым за уши, но я думаю, что между женской привлекательностью и покрышками гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего потому что и то и другое — всего лишь мода, и сегодня, к примеру, худеют все, даже те, кому это противопоказано. С покрышками та же беда. Низкопрофильную резину уже ставят на кроссоверы и внедорожники. Ну зачем, скажите, Range Rover колёса 265/45 R21? Господи, 45 на огромном внедорожнике! Никто в здравом уме не поедет на RR на гоночный трек, где они ещё могли бы пригодиться. В реальной жизни машина с «худыми» покрышками будет жёстко содрогаться на каждой кочке, а погнуть диск будет так же легко, как поковырять в носу в пробке… И когда отправляешься в дальнюю дорогу, хочется сесть в автомобиль, имеющий толстую резиновую прослойку между асфальтом и диском, а не обутый в целлофановый пакет. Так же как и сочный ароматный кусок поджаренного на открытом огне стейка вызывает больший аппетит, чем тарелка с салатными листьями, политыми оливковым маслом…

Конечно, машина на огромных дисках порой выглядит привлекательнее, и у неё, как справедливо замечают специалисты, лучше сцепление и управляемость, потому что боковины короче и почти не подламываются, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Недавно я ездил на Range Rover с 19-дюймовыми колёсами, и его ход был поразительно мягким. Но стоило мне пересесть на такую же машину с опционными 21-дюмовыми дисками, плавность хода стала напоминать алюминиевый таз, спускающийся по лестнице. И это понятно. Если вы едете на базовых колёсах, то от земли вас отделяет 5 дюймов сжатого воздуха, изолирующего от неровностей, ям, кочек и выбоин, а если на красивых здоровенных катках, то между диском и асфальтом всего 3 дюйма воздуха, и тут уже пора записываться к вертебрологу и стоматологу. По этой же причине я всегда советую брать машины с минимальным радиусом дисков. Как правило, машина настраивается именно под них (или под средний вариант, если их больше двух). Самый комфортный ход вы получите в автомобиле на небольших, но высоких колёсах. И если вы спросите, имеют ли значение шины и какие лучше купить, я отвечу: «Да, имеют». Но вы никогда не услышите название производителя или модели. Выбирайте шины, на которые вам хватает денег, но при прочих равных возьмите те, у которых выше профиль.

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Соня Коршенбойм