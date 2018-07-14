Как за полторы недели посмотреть и сельскую, и античную Грецию

Маршрут Салоники — Афины

Протяжённость маршрута 770 км

Транспорт Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta

По гребню холма вверх-вниз скачет асфальтовое шоссе. От него в разные стороны, но всегда вниз, к долинам и побережью, спускаются дороги поменьше. Если к городам, то асфальтовые, а между деревнями они проложены по крепкому каменистому грунту. По этим дорогам снуют пикапы с маслом, оливками, цитрусовыми — основными продуктами, которые производят местные фермеры. Типичный греческий пейзаж обычно дополняется жёсткими степями, вперемешку с небольшими рощами низкорослых деревьев.

Прилетев в Салоники, прямо в аэропорту огромный выбор машин в аренду. Выбрав кроссовер попроще, сто километров по хайвею в сторону Халкидик, и можно съезжать к первому «пальцу» полуострова. Посередине каждого из них проходит высокий хребет, а по окраинам на побережье рассыпаны где деревни, соединённые грунтовками, а где и отели с туристической инфраструктурой. Самый западный полуостров, Кассандра, традиционно более насыщен туристическим бизнесом, следующий, Ситония, менее оживлённый и выглядит, скорее, аграрной визиткой. На побережье у деревень стареют, но достаточно медленно, чтобы совсем не разваливаться, выброшенные на берег корабли середины ХХ века.

Афон — самый знаменитый из трёх «пальцев» Халкидик. Практически сразу после перешейка, через который когда-то копал канал для греческой войны Ксеркс I, начинается заповедная территория мужских монастырей и национального парка. Правда, иногда об этой запретной зоне узнаешь, пытаясь выяснить дальнейшую дорогу у местных, которые по-дружески сообщают, что, вообще-то, находиться здесь — это уже нарушение. Оставив машину в Уранополисе, небольшой портовой деревне, можно отправиться в экскурсию на пароме вокруг полуострова.

ЛАЙФХАК В греческой глубинке во многих деревнях есть действующие древние часовни, но днём они почти всегда закрыты. Однако если поговорить с местными жителями (не бойтесь изъясняться жестами), всегда находится бабушка, которая с радостью выдаст вам ключи.

Почти вплотную к берегу крутится небольшой красный катер и две блондинки с выдающимися формами пытаются привлечь внимание монахов. Традиционное местное развлечение. Мужские монастыри нависают над горами, словно пытаясь сползти по отвесным скалам в море. Большинство из 20 монастырей Афона вытянуто вдоль береговой линии — паром огибает их по очереди и через полдня возвращается обратно в Уранополис.

После сельской глубинки Греции, снова через Салоники, можно поехать к более популярным достопримечательностям. До горы Олимп и национального парка в окрестностях примерно столько же, сколько до Халкидик. В парке очень много пеших маршрутов, а автомобильная дорога на гору всего одна. Извилистый узкий серпантин, по одной полосе в каждую сторону и практически без обочин — за дорогой сразу обрыв. На поворотах своеобразные смотровые площадки-карманы. Главное, чего не следует забывать на таких площадках — ставить машину на ручной тормоз. Наш Volkswagen стал жертвой забывчивости, скатился в обрыв, уткнулся в камень, и остановился, не успев уехать далеко. Греки вообще не возят в своих машинах тросы, поэтому спасти может только звонок в компанию по аренде машин.

После Олимпа, вернувшись за новой машиной в Салоники (если вам не повезло), или сразу после Олимпа, если вы не забыли про наличие ручного тормоза, прямая дорога в Афины. По пути можно заехать в средневековую крепость Святой Георгиос, с сохранившейся древней системой ирригации и водопроводов. Афины — это широкие улицы, большие пространства и низкие домики, при взгляде с окружающих холмов сливающиеся в одну большую текстурную черепичную крышу. Афины — это множество классических туристов. Афины — это место, где наконец-то говорят по-английски. Здесь хорошо развит общественный транспорт, поэтому приехав в город, можно смело обойтись без машины. На то, чтобы посмотреть всю античность вполне хватит 3–4 дней, но если хочется изучить ещё и пригороды, вместе с обычной жизнью их обитателей, то нужно рассчитывать дней на 5–6.

Текст Артём Шур

Фотографии Елена Ярош