Mitsubishi Outlander за условные полтора миллиона рублей

Как известно, с врачами даже в разгар пятничной вечеринки говорят исключительно о болезнях, а с автожурналистами, естественно, о машинах. Хотя, скажу откровенно, часто как первые, так и вторые не слишком-то разбираются в предложенной теме. Так вот, на днях мне позвонила знакомая и задала очень популярный в последнее время вопрос: что бы ей купить за миллион с небольшим? При этом транспорт должен быть без особых премиальных претензий, но симпатичный, вместительный, при этом экономичный, в основном для ежедневных поездок по городу, но способный доехать до дачи в выходные. История в целом типичная, но отягощалась она тремя моментами. Прежде всего этой самой дачей, точнее плохими, а в межсезонье и вовсе труднопроходимыми последними километрами до домика (значит, как минимум привод на все колёса, пусть даже и через муфту на задней оси); некоторыми комплексами в отношении японских автомобилей; ну и наличием строго отведённого на покупку бюджета, включающего её старое авто (приличное, но неполноприводное и тесное) в trade-in и доплату, как я уже сказал, не больше миллиона. Вот такая вот многозадачность, а ещё говорят, что у продавцов автосалонов лёгкая жизнь! Совместный глубокий анализ рынка выявил несколько моделей, среди которых оказался и Mitsubishi Outlander. Причём он подходил даже больше остальных вариантов, но предвзятое отношение к японцам… В общем, первым делом пришлось отказаться от комплексов и непредвзято взглянуть на кроссовер от Mitsubishi.

Вспомните, сколько копий было сломано по поводу Outlander, каких только эпитетов и сравнений он не заработал. Но на свои места всё как обычно расставил рынок. Ведь он, как глас народа, никогда не ошибается. И если присмотреться к потоку машин, то и в столице, и в глубинке в нём нередко мелькает Outlander — автомобиль выносливый, практичный и на редкость универсальный. И, возможно, он не является иконой стиля, но в российском дачном хозяйстве внедорожники с тремя бриллиантами встречаются с завидной регулярностью.

Трудно сочетать большие свесы с высокой проходимостью и хорошей аэродинамикой.

Спасает богатый внедорожный опыт марки и продуманный

этих трёх переменных

Хорошо когда перед водителем не только холодное стекло мониторов,

но и логичный набор кнопок и ручек. Система климата должна управляться кнопками,

а громкость приёмника — крутилкой

Так в чём же его преимущества? Прежде всего Outlander любят за размер, проходимость, прочность подвески и приемлемую цену. Но нельзя забывать и о широкой линейке комплектаций, дающих возможность потенциальному владельцу выбрать именно то, что ему нужно. Вот только полноприводной продукции марки Mitsubishi свойственна определённая маскулинность, и на первый взгляд кажется, что хрупкой девушке сподручнее ездить на каком-нибудь Hyundai Creta. Но это только на первый взгляд — масса полезного объёма и всеядная подвеска, отсутствие машин с механической коробкой и современная внешность, как раз то, что может привлечь офисно-дачную путешественницу. К тому же моя знакомая была не прочь пересесть из тесной, хотя и престижной «пузотёрки» в машину, как она выражалась, «повыше, посолиднее и поувереннее». Спортивная составляющая нового авто для неё была на последнем месте, равно как и материалы отделки салона. В общем, мы надолго зависли на мицубишевском (не знаю, как теперь правильно произносить) сайте.

И вот, что мы выяснили. Mitsubishi Outlander на российском рынке бывает только бензиновый и только автоматический. Зато можно выбрать машину как с полным, так и с передним приводом, да и моторов сразу три. Начальный 2.0 л и более резвый 2.4 л — четырёхцилиндровые, а версия с более мощным V6 объёмом 3.0 л выделена в отдельный ряд и носит название Outlander GT. Машины с передним приводом бывают только двухлитровые, двигатель 2.4 л всегда идёт с полным приводом, и вне зависимости от привода все четырёхцилиндровые кроссоверы имеют в качестве коробки передач вариатор. GT тоже комплектуется только полным приводом, но у него уже не вариатор, а обычная коробка-автомат.

Несколько простых манипуляций, шнурок USB и при помощи Apple CarPlay и Android Auto

можно управлять смартфоном с панели на центральной консоли

Сначала мы удивлялись хромированным украшениям передней части

кроссовера, затем привыкли, а после даже полюбили

Всё начинается с двухлитрового монопривода версии 2.0 MIVEC Inform 2WD. Как водится, помимо исключительно переднего привода, в перечне опций стартовой комплектации вы обнаружите лишь необходимый минимум электронных помощников. Но даже у такой, казалось бы, простецкой машины есть светодиодные ходовые огни, зеркала с электроприводом и климат-контроль. Версию 2.0 MIVEC Inform 2WD легко узнать по неокрашенным наружным зеркалам и дверным ручкам. У них стальные штампованные колёсные диски на 16 дюймов и нет подогрева сидений и наружных зеркал, но зато и ценник лишь слегка превышает 1,5 млн. рублей.

Следующая ступень — комплектация 2.0 MIVEC Invite 2WD. Здесь тоже монопривод, но ручки и зеркала в цвет кузова, и у последних есть подогрев. Электроники здесь немного, но зато присутствует мультимедийный руль с подогревом, кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой. А кроме того, приборный щиток с цветным монитором, подогрев передних сидений и кожа в отделке руля и рукоятки АКПП. По сути, именно эта комплектация могла бы считаться стартовой, ведь цена на неё выше всего на 54 000 руб. Однако всё ещё внешне аскетичный 2.0 MIVEC Invite 2WD может показаться недостаточно броским для тех, кто хочет выделиться. Для них есть интересная версия 2.0 MIVEC Intense+ 2WD. Кстати, пусть вас не смущает аббревиатура MIVEC, встречающаяся в каждой из комплектаций. Это не что иное, как обозначение фирменной технологии изменения фаз впуска и выпуска в двигателях Mitsubishi — без использования капризных фазовращателей распредвалов. Небольшая подвижная деталька, соединяя или разъединяя рокеры разной высоты, меняет высоту подъёма клапанов, повышая мощность и крутящий момент на каждом из режимов двигателя. Так вот, стоящий на ступеньку выше предыдущей, Intense+ предлагает машину внешне более привлекательную — с рейлингами на крыше и легкосплавными 18-дюймовыми дисками, складными наружными зеркалами и противотуманными фарами. Есть плюсы и по безопасности — кроссовер оснащён шторками, боковыми и коленными подушками, и по комфорту — в виде систем Handsfree Bluetooth с кнопками управления на руле и мультимедиа Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона. Но поскольку это самое начало сегмента комплектаций Intense, привод у кроссовера только на передние колёса, от чего ни помощника на спуске, ни системы курсовой устойчивости с Brake Assist здесь нет. Цена на версию 2.0 MIVEC Intense+ 2WD 1 733 000 рублей.

Вы скажете, зачем вообще на нашем рынке нужны версии с моноприводом? Да затем, что многим владельцам вездеходность как таковая ни к чему, им вполне достаточно хороших геометрических характеристик (угол въезда равен углу съезда и углу рампы, и всё это — 21 градус). Я тоже, признаться, думал, что продажи машин 2WD единичны, но оказалось, что четыре из десяти кроссоверов Mitsubishi Outlander покупают в моноприводном варианте. Таким образом, наша ситуация с полным приводом всё больше напоминает американский рынок, где крупные полноразмерные внедорожники и кроссоверы с приводом на одну ось продаются едва ли не лучше вариантов с колёсной формулой 4х4.

Но нам-то нужен был полный привод, который появляется в следующей версии автомобиля — 2.0 MIVEC Invite 4WD. За заветную «четвёрку» в обозначении придётся заплатить 1 723 000 рублей, но помимо заднего редуктора, кардана и муфты к нему, вы получите систему помощи при подъёме Hill Start Assist (HSA), ASTC (динамическую систему курсовой устойчивости и противобуксовочную систему) и систему помощи при экстренном торможении Brake Assist. Если руководствоваться принципами экономии и здравой достаточности, то именно такая версия должна устроить абсолютное большинство владельцев-практиков. Впрочем, есть комплектации и для максималистов. Практически всё, что может понадобиться владельцу современного кроссовера, собрано в комплектациях 2.0 MIVEC Intense+ 4WD и 2.0 MIVEC Instyle 4WD. Полноприводный Instyle добавляет отделку салона тканью и кожей, электропривод водительского сиденья, уже знакомый набор из Handsfree Bluetooth с кнопками на руле и Mitsubishi Connect. Стоимость этих версий — 1 823 000 и 1 923 000 руб. Разница в сотню приходится как раз на обивку салона и электропривод кресла.

Сделать багажник просторным и не превратить заднюю часть кроссовера

в чемодан — большое искусство. А ведь ещё надо учесть движение воздушных потоков,

обзорность и размеры проёма пятой двери

И наконец, две комплектации 2.4 MIVEC Instyle 4WD и 2.4 MIVEC Ultimate 4WD венчают список версий Mitsubishi Outlander, привлекая покупателей в первую очередь полным набором полезной электроники. К уже упомянутым подушкам и помощникам добавлены система предупреждения об опасности наезда сзади RCTA, индикатор мониторинга слепых зон в боковых зеркалах BSW, система предотвращения столкновений при парковке UMS, сами датчики парковки и камера кругового обзора. Обе комплектации снабжены подрулевыми переключателями виртуальных передач. Непонятно, зачем это нужно, если весь смысл вариатора в его бесступенчатости. Но лепестки есть, работают чётко и выглядят красиво. Топовые версии кроссовера лучше прочих подходят для буксировки прицепа и с точки зрения энерговооружённости, и потому что боковые камеры в наружных зеркалах необыкновенно удобны при маневрировании (стоит нажать кнопку — и на едином мониторе видно обочину, пространство спереди и позади машины). Кроме того, комплектация Ultimate оснащена светодиодными противотуманными фарами и фарами ближнего света, самозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида и электроприводом двери багажника. Топ комплектаций выражен и в ценовом отношении — машины таких версий стоят 1 990 000 и 2 140 000 руб. С учётом ощутимой прибавки в мощности (2.4 л в сравнении с 2.0 и 167 л. с. против 146) и динамике это не так уж много.

Стоящая особняком версия Mitsubishi Outlander GT отличается от 2.4 MIVEC Ultimate 4WD только мотором 3.0 л, поэтому и рассматривать её нужно в контексте динамики и спортивного стиля езды. Более тяжёлый на нос GT лучше разгоняется, эмоциональнее вписывается в повороты, но и более прожорлив — до 15 л/100 км в городе.

Все полноприводные модели Outlander имеют трансмиссию S-AWC с интеллектуальным управлением, которая позволяет сохранять полный контроль в любых дорожных условиях, быстро перераспределяя момент между колёсами, но, повторяю, у нас не было задачи найти супердрайвовый автомобиль. И потому, сполна насладившись спортивными качествами своего предыдущего автомобиля MINI Cooper, моя знакомая без сожаления поменяла его на Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC Intense+ 4WD, доплатив как раз ту сумму, на которую рассчитывала. Слишком резкая смена имиджа? Представьте, такое бывает. Больше того, в том, что задорная зажигалка уступила место автомобилю откровенно семейному и, не побоюсь этого слова, утилитарному, нет ничего необычного. Мы становимся старше, появляются семья, дети, иные ценности… И это приходит как-то само собой. Да и зимой из двора она теперь выезжает не глядя на сугробы и бордюры. Говорит, что на дороге стала спокойнее, увереннее и доброжелательнее. Разве это не стоило наших усилий?!

Текст Евгений Хапов

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