Старт кругосветной экспедиции «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»

7 июня в Москве стартовала кругосветная экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover», приуроченная к 70-летию легендарного внедорожного бренда. Участники экспедиции во главе с известным тревел-блогером Сергеем Долей отправились в путешествие, которое продлится ровно 70 дней, на внедорожниках Land Rover Discovery.

Чтобы отметить старт кругосветной экспедиции и поделиться подробностями этого масштабного проекта, компания Jaguar Land Rover Россия провела пресс-завтрак, в ходе которого о деталях предстоящего пробега рассказали Сергей Доля, руководитель экспедиции, Елена Кравец, директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия, а также Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах», которая является партнером проекта.

Благодаря широкому внедорожному потенциалу, универсальности, передовым технологиям в сочетании с высокой степенью комфорта, именно Discovery пятого поколения был выбран для такой ответственной миссии, как кругосветное путешествие, посвященное 70-летию Land Rover.

Маршрут экспедиции построен согласно определенным правилам кругосветного путешествия: он начинается и заканчивается в одном и том же месте, а также проходит через два антипода — географические точки, которые находятся ровно на противоположных сторонах земного шара, и предполагает пробег не менее 1 000 км на каждом из шести континентов. В общей сложности команде проекта предстоит проехать по территории 21 страны.

Стартовав в Москве, экспедиция пройдет через Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, затем повернет в сторону Монголии, а после окажется в Китае. Там команда доберется до города Эньши, являющегося антиподом города Ла Серена в Чили — до него участникам предстоит доехать через 25 дней.

После Китая экспедиция пройдет по территории Лаоса, Таиланда, Малайзии и Сингапура, проедет по побережью Австралии, горным дорогам Чили и широким трассам США, переберется в Марокко, затем через Гибралтар перейдет в Европу и продолжится через Испанию, Андорру, Францию, Швейцарию, Австрию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. Завершится путешествие в России, где и начиналось — в Москве, 15 августа 2018 года, ровно через 70 дней после старта.

Компания Jaguar Land Rover приглашает всех желающих следить за развитием проекта «Вокруг света за 70 дней с Land Rover» на официальном сайте Land Rover в России: www.landrover.ru . Здесь можно будет наблюдать за перемещением команды экспедиции в режиме реального времени, а также участвовать в интерактивном проекте «Карта сокровищ». В 70 точках на пути экипаж спрячет подарки — карточки с цифровыми кодами. Каждый, кто найдет одну из них, получит памятный подарок от Land Rover: для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте. Информация о местах, где спрятаны «клады», будет обновляться на сайте в течение всей экспедиции.

За кругосветной экспедицией также можно следить на официальных страницах Land Rover в социальных сетях и по хештегу #LandRover70 . Фотографии, видео, а также прямые трансляции с Сергеем Долей, которые будут проводиться 3 раза в неделю, вы сможете увидеть по ссылке: facebook.com/LandRoverLife