На выставке в южнокорейском Пусане компания Hyundai представила концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster, который выглядит действительно монументально. В будущем Grandmaster может перевоплотиться во вседорожный флагман марки.

Единственная задача концепта – демонстрировать очередной виток развития фирменной дизайнерской стилистики, которая сейчас именуется Sensuous Sportiness, или «Чувственная спортивность». За спортивность в рамках прототипа, судя по всему, отвечает динамичный силуэт, а за чувства – экстравагантная решетка радиатора.

А назван прототип в честь игры в шахматы: одно из значений слова grandmaster – гроссмейстер. В этом названии производитель, судя по всему, спрятал откровенный намек на то, что будущий полноформатный вседорожник возглавит модельный ряд Hyundai. Правда, каким он будет, пока не известно. Hyundai не сказала ни слова о характеристиках концепта, не подтвердив даже сам факт наличия у него силовой установки. Не исключено, что Hyundai Grandmaster представляет собой

лишь дизайнерский макет.

Впрочем, по слухам, планы Hyundai вполне серьезны. Будущий вседорожник расценивается производителем, как идеологический преемник модели Veracruz (в нашей стране продавался под названием Hyundai ix55) и должен занять позицию на ступень выше нынешней семиместной модификации Hyundai Santa Fe.

Предположительно, он получит восемь посадочных мест. Высказываются даже предположения об имени будущего флагмана: самый большой кроссовер Hyundai может получить название Palisade.