Дизайнер показал как может выглядеть Tesla Model Y

Компания Tesla собирается отправить сравнительно доступный электрокроссовер Model Y на конвейер уже в 2019 году, но пока предпочитает не распространяться о его внешности и характеристиках. Впрочем, дизайнеру Мигелю Массе хватило и двух скромных тизеров, чтобы воссоздать облик вседорожника.

Взяв за основу недавний тизер, опубликованный Илоном Маском, дизайнер для начала просчитал при помощи графических редакторов, как именно будет выглядеть передняя часть будущей новинки. После этого, рассуждая логически и основываясь на фирменной стилистике марки, он высказал вполне правдоподобное предположение о том, как весь кроссовер будет выглядеть в целом. Получилось что-то среднее между бюджетным седаном Tesla Model 3 и большим кроссовером Tesla Model X.

В целом предположения Мигеля выглядят обоснованно: по слухам, именно платформа Model 3 будет положена в основу конструкции будущей новинки. Предположительно, седан поделится с кроссовером и силовыми установками. Это, в свою очередь, означает, что кроссовер в топовой модификации сможет проезжать без подзарядки около 450 км, набирая первые 100 км/ч примерно за 5,5 секунды. Не исключено, что Model Y достанется и базовая батарея от Model 3, с которой запас хода сократится до 350 км. Можно также предположить, что у Model Y будет и самая мощная двухмоторная модификация – ранее сообщалось, что такую силовую установку разработали и для бюджетного седана, причем такой Model 3 тратит на разгон до 100 км/ч всего 3,5 с.

А вот унаследует ли он у старшей вседорожной модели фирменные двери в стиле «крыло сокола», открывающиеся вертикально, пока неизвестно. Мигель Масса эту гипотезу в своих рисунках не реализовал: на переработанном дизайнером фирменном тизере просматриваются вполне обычные двери.

Для производства Tesla Model Y компания может построить новый завод в Китае, хоть до анонсированного начала производства и осталось сравнительно немного времени. Дело в том, что Tesla до сих пор не может справиться с проблемами на уже имеющемся предприятии, где собирают Model 3. Модель пользуется ажиотажным спросом, и глава компании Илон Маск ранее обещал, что в самом ближайшем будущем Tesla сможет выпускать до пяти тысяч электромобилей в неделю. Однако, по целому ряду причин этот результат пока так и не достигнут.