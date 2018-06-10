Новинки Can-Am 2019

Традиционно в начале лета компания BRP представляет модельный ряд квадроциклов и мотовездеходов Can-Am будущего года. Ни один такой анонс не обходится без представления новых моделей или модернизации уже существующих. Не стал исключением и этот.



Самым заметным событием стала модернизация квадроциклов семейства Outlander и Renegade. Полностью обновили всю подвеску, что позволило BRP занять лидирующую позицию на рынке по показателям управляемости, устойчивости и комфорта. Колею увеличили на 5 см, теперь она составляет 122 см, а в переднюю подвеску добавили стабилизатор поперечной устойчивости. Для улучшения проходимости в передней подвеске теперь используются изогнутые А-образные рычаги, увеличивающие геометрическую проходимость на сложном бездорожье. Для достижения отличных показателей заднюю подвеску подвергли полной перенастройке. ATVСамым заметным событием стала модернизация квадроциклов семейства Outlander и Renegade. Полностью обновили всю подвеску, что позволило BRP занять лидирующую позицию на рынке по показателям управляемости, устойчивости и комфорта. Колею увеличили на 5 см, теперь она составляет 122 см, а в переднюю подвеску добавили стабилизатор поперечной устойчивости. Для улучшения проходимости в передней подвеске теперь используются изогнутые А-образные рычаги, увеличивающие геометрическую проходимость на сложном бездорожье. Для достижения отличных показателей заднюю подвеску подвергли полной перенастройке. Изменения затронули не только подвеску — инженерам удалось увеличить мощность двигателя Rotax 1000R до 91 л.с., тем самым сделав его самым мощным двигателем среди серийно устанавливаемых на квадроциклы. Теперь владельцы могут без каких-либо проблем буксировать прицепы весом до 750 кг. С 2019 модельного года на все квадроциклы Can-Am Outlander и Renegade будет устанавливаться многорежимная система управления двигателем. Это позволит владельцу выбрать подходящий режим для каждой конкретной ситуации.



Небольшие изменения внешности получат все новые квадроциклы Outlander. Передняя решетка обретет более агрессивный дизайн, позаимствованный у Can-Am Maverick. Помимо обновленного дизайна, боковые части переднего бампера теперь будут изготавливаться из легкого и прочного алюминиевого сплава. А завершат изменения внешности новые колесные диски и новый дизайн расширителей колесных арок. Небольшие изменения внешности получат все новые квадроциклы Outlander. Передняя решетка обретет более агрессивный дизайн, позаимствованный у Can-Am Maverick. Помимо обновленного дизайна, боковые части переднего бампера теперь будут изготавливаться из легкого и прочного алюминиевого сплава. А завершат изменения внешности новые колесные диски и новый дизайн расширителей колесных арок.

SSV

Усовершенствованиям подверглись и мотовездеходы Can-Am Traxter. Благодаря усилению рамы появилась возможность буксировать более тяжелые прицепы, максимально разрешённая тяговая нагрузка увеличилась с 907 кг до 1134 кг. На 25% улучшилась характеристика торможения двигателем. Изменился дизайн колесных дисков. А в версиях Traxter PRO появился стояночный тормоз.

Инженеры не обошли вниманием и недавно вышедший Traxter X MR. Благодаря внесению изменений в конструкцию подвески, дорожный просвет увеличился до 38,1 см (+3,8 см), ход подвески теперь составляет 25,4 см (+ 2,5 см), на 6 мм увеличился диаметр амортизаторов и теперь он составляет 36 мм. Появилась возможность блокировки заднего дифференциала и уменьшено передаточное число пониженной передачи.

Теперь все новые Maverick X RS и Maverick X DS будут оснащаться современным многорежимным электроблокируемым дифференциалом с технологией Smart Lok. Это позволит получать максимальную проходимость независимо ни от чего. А улучшенные характеристики трехрежимной системы усилителя руля позволят наслаждаться поездкой, не прилагая для этого лишних сил.