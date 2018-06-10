Шины А/Т новой марки Viatti Bosco

Известна ли вам марка Viatti Bosco? Уверен, что пока не очень, но за иностранным названием скрыта продукция одного из 12 предприятий хорошо знакомого КАМА TYRES — шинного комплекса ПАО «Татнефть», отметившего в апреле 2018 года своё 45-летие.

Это один из крупнейших отечественных производителей шин, выпускающий почти четверть всех произведённых в России покрышек. Летние шины Viatti Bosco A/T —результат совместной разработки итальянских, немецких и российских специалистов. При изготовлении линейки этих шин учитывались все потребности и нюансы вождения кроссоверов, благодаря чему летние шины Viatti Bosco A/T сочетают в себе комфорт, надёжность, устойчивость и управляемость при вождении, а также способность выдерживать значительные динамические нагрузки, оставаясь при этом энергоэффективным продуктом.

Несколько тезисов характеризуют сильные стороны этих шин. Максимальная приспособленность к любым природным и климатическим условиям достигнута за счёт специальной технологии смеси ViaMIX с использованием 3D наномолекул. Они обеспечивают полимерную связь в беговой части протектора, сцепные характеристики которого меняются в зависимости от температуры. Зимой протектор становится более мягким, жарким летом —жёстким, что не только облегчает вождение, но и понижает износ шины. Сохранение высокой скорости как на поворотах, так и при движении по прямой, а также более мягкое прохождение неровностей и препятствий на дорожном полотне благодаря переменной жёсткости боковины VRF, позволяющей шине адаптироваться к дороге и изменению скорости. Шины разбирают грязь и водную плёнку и максимально быстро выводят жидкость из пятна контакта с дорогой за счёт системы Hydro Safe V с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заострёнными гранями центральных шашек. В результате — комфортное и безопасное движение в дождь и слякоть.

Высокая проходимость внедорожников и кроссоверов не только сохраняется, но и повышается с использованием летних шин Viatti Bosco A/T благодаря специальной технологии DirtMove (OpenWay). Главное преимущество — особый рисунок протектора, с широкими поперечными канавками в плечевых зонах и «грунтозацепами» между ламелями плечевых шашек. Ощутимое снижение уровня шума, казалось бы неизбежного при движении по бездорожью, даёт технология ViaPRO. С помощью небольших наклонных выступов на стенках продольных канавок снижается полостной резонанс покрышек. Надёжность и безопасность при совершении манёвров, в том числе самых экстремальных — одно из ключевых требований к шинам для внедорожника. Летние шины Viatti Bosco A/T обеспечивают это через уникальный рисунок протектора с жёстким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек по технологии HighStab.

Идеальное сочетание управляемости и устойчивости автомобиля даже при самом активном вождении гарантируют специально оптимизированный каркас шин, смещённые крупные блоки и рёбра, а также усиленные блоки внешней секции — всё это позволяет покрышкам равномерно распределить давление в пятне контакта с дорогой. Продуманный дизайн и использование передовых европейских технологий позволяют летним шинам Viatti Bosco A/T не только сохранить, но и усилить все принципиальные качества сегмента внедорожников и кроссоверов — высокую проходимость, маневренность и, главное, комфортное и безопасное передвижение для водителя и пассажиров автомобиля как на летних, так и зимних дорогах. Шина производится в 20 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов.