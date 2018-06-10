Jaguar E-Pace получил более экономичный мотор

Не прошло и года с момента начала продаж в нашей стране самого компактного кроссовера от Jaguar, как британцы объявили о готовности вывести на рынок обновленный вариант. E-Pace нового модельного года получил подобие искусственного интеллекта, адаптивную подвеску и более экономичный мотор.

До нынешнего момента Jaguar E-Pace комплектовался на рынке нашей страны двумя бензиновыми двигателями – 300- и 249-сильной версиями агрегата объемом 2,0 л. Теперь кроссовер доступен начальной модификацией мощностью 200 л.с.. При среднем расходе топлива в 8,2 л такой E-Pace способен ускориться до 100 км/ч за 8,2 секунды – это более, чем на секунду медленнее 249-сильного варианта. Цены на Jaguar E-Pace с новым двигателем стартуют с отметки в 2 492 000 рублей.

Обновленный кроссовер стал более дружелюбным к водителю благодаря системе Smart Settings, которая, по утверждению производителя, использует технологии на базе искусственного интеллекта. С ее помощью кроссовер способен распознавать приближение водителя и заблаговременно подстраивать под его предпочтения климат в салоне, мультимедийную систему и положение кресел.



В будущем, как заявляют в Jaguar, электроника научится определять и предсказывать предпочтения конкретного водителя в зависимости от времени суток, погоды или маршрута и корректировать звучание музыки в салоне вплоть до выбора конкретной радиостанции, напоминать о звонках, которые водитель обычно делает в одно и то же время, заблаговременно подогревать кресло в холодный день и тому подобное. Всего Jaguar E-Pace способен запомнить до 8 настроек.

Наконец, кроссоверу стала доступна система Adaptive Dynamics. Наравне с уже устанавливающимися системами адаптации к дорожному покрытию и динамического контроля устойчивости она призвана улучшать управляемость и устойчивость кроссовера. Управляющая электроника опрашивает имеющиеся датчики каждые 2 миллисекунды, а корректировать настройки ходовой части, приспосабливая их к дорожной ситуации, способна до 100 раз в секунду.

Помимо бензиновой гаммы, Jaguar E-Pace представлен в нашей стране и тремя дизелями, которые при объеме в 2,0 л развивают 150, 180 и 240 л.с. Все версии кроссовера сопровождаются системой полного привода и 9-ступенчатым автоматом.