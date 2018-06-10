Porsche Cayenne может стать донором для нового кросс-купе

Не прошло и нескольких дней после премьеры Audi Q8, как боссы Porsche заявили о том, что дали «зеленый свет» проекту разработки его прямого конкурента. Кросс-купе на базе Porsche Cayenne может появиться на европейском рынке уже через полтора года. Внешне купе Porsche Cayenne от своего донора будет отличаться, прежде всего, решением задней части кузова. Модель получит более круто ниспадающую к задним стойкам линию крыши, а сама корма кроссовера, по сведениям издания Autocar, будет выполнена в стилистике нынешнего поколения Porsche Panamera. Кроме того, купеобразному «Кайену» пообещали соорудить персональный передний бампер.

Учитывая, что Porsche рассчитывает позиционировать новую модель как спорткар, оснащать кросс-купе планируется только самыми мощными двигателями. Предполагается, что базовым мотором для такого Cayenne станет 2,9-литровый турбированный двигатель мощностью 440 л.с., а альтернативой – V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 550 л.с. Таким образом, время, которое самый мощный купеобразный Cayenne будет тратить на ускорение до 100 км/ч, может сократиться до 3,5 секунды.

Включать в моторную гамму новинки дизельные агрегаты Porsche не планирует. Вполне вероятно, новинка сохранит все технические решения, реализованные на Cayenne последней генерации. В их числе не только активные аэродинамические элементы, но и новая пневмоподвеска, система активного подавления кренов кузова, работающая от 48-вольтовой электросистемы, подруливающие задние колеса и тому подобное. Выпускать купе Porsche Cayenne (пока не известно, какое именно имя новинка получит на стадии серийного производства) немцы планируют там же, где и обычный «Кайен» — на заводе в Лейпциге. В списке конкурентов новинки значатся, к примеру, BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.