Range Rover Evoque лишили трехдверной версии

Новое поколение Range Rover Evoque будет предлагаться в двух вариантах — с пятидверным кузовом и кабриолет, пишет Autocar. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Однако издание предполагает, что такое решение марки связано с низкими продажами «трехдверок». Источники Autocar утверждают, что 95% продаж приходится на пятидверный кузов.

Добавим, что на плохие продажи трёхдверок жаловались не только британцы. Так, новые Volkswagen Polo, Kia Ceed и Opel Astra также лишены 3-дверных версий — у предыдущих поколений этих моделей наибольшим спросом пользовались пятидверки, что заставило боссов перечисленных марок сократить линейку версий.

Напомним, что Range Rover Evoque был представлен в 2010 году. Премиум-кроссовер выпускается в пяти- и трёдверной версиях, а также в кузове кабриолет. Предстоящей осенью, как ожидается, состоится премьера кроссовера второго поколения. Производство модели, вероятнее всего, запустят в начале 2019 года.

Машина получит переработанную внешность и станет больше похожа на новый Velar. Моторная линейка новых «Эвоков» пока не раскрывается, но почти точно в ней будет присутствовать гибридная установка. На данный момент Range Rover Evoque оснащается бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 150 до 240 л.с.