Bisu T7-китайский клон BMW X6

Компания Bisu Auto создана в 2016 году китайским автоконцерном BAIC и фирмой Yinxiang Group и на сегодняшний день является одним из самых динамично развивающихся автопроизводителей Поднебесной. Меньше чем за два года в серийное производство запущены кроссоверы Bisu T3 и Т5, а также минивэн Bisu M3, которые уже нашли в Китае более 50 тысяч покупателей. Теперь компанию им составит кросс-купе Bisu T7, на которое китайцы возлагают большие надежды, так как купеобразные кроссоверы пользуются на китайском рынке отменным спросом.

Длина машины составляет немалые 4 820 мм, ширина — 1 915 мм, высота — 1 660 мм, колесная база — 2 815 мм. То есть китайский кросс-купе немного меньше, чем BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe! Впрочем, технически «китаец», конечно, уступает немецким машинам. Так, Bisu T7 оснащается безальтернативным бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 197 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. За доплату можно заказать шестидиапазонный автомат.

Система полного привода не предусмотрена вовсе — привод только на переднюю ось. Впрочем, как показывают продажи кроссоверов на китайском рынке, в массе своей китайские автомобилисты предпочитают моноприводные машины.

Салон Bisu T7 отделан кожей, имеется цифровая 12,3-дюймовая «приборка», мультифункциональный псевдоспортивный руль, кнопка запуска двигателя на центральной консоли, мультимедийная система с сенсорным экраном и… аналоговые часы. Видно, что китайские дизайнеры потрудились над интерьером, попытавшись придать ему премиальный лоск. Цена машины пока неизвестна, но она однозначно будет адекватной, как и у других моделей Bisu.