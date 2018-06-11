Рестомоддеры восстановили Land Cruiser FJ62

Американские рестомоддеры из компании FJ Cruiser, расположенной в штате Флорида, продолжают радовать публику своими творениями.

Чаще специалисты из FJ Co берутся за восстановление Toyota Land Cruiser первых серий, но в этот раз они взялись «крузак» с кузовом FJ62 1986 года. Заказчиком стал клиент из города Остин в штате Техас.

За основу для проекта взяли немного потрепанную машину, изначально выкрашенную в красный цвет и оснащенную салоном в шотландскую клетку. Автомобилю провели полную реставрацию со снятием кузова с рамы и капитальным ремонтом оригинального двигателя 3F объемом 4,0 литра и мощностью 155 л.с. (300 Нм). «Механику» заменили на «автомат».

Внедорожнику собрали подвеску на компонентах фирмы Old Man Emu, перешили салон в винил, поставили новую аудиосистему. Кузов перекрасили в оливковый цвет и дополнили экстерьер полосами вдоль кузова, подчеркивающими дизайн эпохи 1980-х годов.