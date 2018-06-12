BMW X6 M зарядили на 750 сил

Тюнинг-ателье G-Power применило в 4,4-литровом твин-турбо V8 увеличенные нагнетатели и другую прошивку электронного блока управления. G-Power представила программу доработок для «заряженного» кроссовера BMW X6 M. Благодаря модернизации двигатель автомобиля стал выдавать 750 сил, что значительно увеличило максимальную скорость.

Тюнеры усовершенствовали 4,4-литровый твин-турбо мотор V8, который в заводской форме развивает 575 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В агрегате применили турбонагнетатели увеличенного объема, а также использовали другую выпускную систему и новую прошивку электронного блока управления мотором. В результате восьмерка стала выдавать 750 сил и 980 Нм.

Плюс ко всему, специалисты сняли электронный ограничитель максимальной скорости, благодаря чему кроссовер способен разгоняться до 300 км в час. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 11,5 секунды.

Наконец, для BMW X6 M был разработан карбоновый задний диффузор, а также новый капот, обеспечивающий лучшее охлаждение моторного отсека. Кроме того, для кроссовера можно заказать 23-дюймовые легкосплавные колеса.