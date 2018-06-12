Megatourer 6х6 от Patriot Campers

В 2016 году Patriot Campers поразил мир кемпером Supervourer LC79 «Black Truck». И вот снова. Но еще больше, мощнее и оснащеннее – Megatourer для путешествий на базе Toyota Land Cruiser 79 с двухрядной кабиной. Под капотом Megatourer 4,5-литровый турбодизельная «восьмерка», обеспечивающая 500 л.с., ничем не ограниченной мощности.

В дополнение к серийной Toyota Landcruiser 79 «Мегатурист» получил третий мост и шесть 37-дюймовых покрышек на 18″ дисках. Мосты портальные Marks4wd. Подвеска пневматическая с тремя фиксированными режимами. Стандартная высота, 2-дюймовый лифт и 4-дюймовый лифт. За кабиной в грузовом отсеке смонтирован холодильник, дополнительный аккумулятор, солнечная панель и бак для воды на 70 литров.

За внедорожность в машине отвечает силовой обвес по периметру, передняя и задняя лебедка, дополнительный свет и два запасных колеса. Остается установить на платформу жилой модуль и можно отправляться в офф-роад путешествие любой сложности.