Skoda Kodiaq RS представят осенью

Skoda опубликовала первый тизер будущего Kodiaq RS, который в настоящее время проходит ходовые испытания на Нюрбургринге. Вероятно, руководство компании дало зеленый свет на запуск «заряженного» кроссовера.

Уже известно, что публичная премьера кроссовера Skoda Kodiaq RS запланирована на начало октября в рамках Парижского автосалона. То есть, можно рассчитывать, что онлайн-дебют новинки состоится уже в сентябре.

В настоящее время в продуктовой линейке Skoda имеется только одна модель RS – Octavia, которую можно купить как с бензиновым, так и с дизельным мотором. У Skoda Kodiaq RS будет только дизель, несмотря на проблемы с двигателями на тяжелом топливе у Volkswagen Group, в состав которой входит Skoda. Привод, как ожидается, будет только полным.

Двухлитровая «турбочетверка» TDI серии EA288, предположительно, будет сочетаться исключительно с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, тогда как у Octavia RS в арсенале имеется также шестиступенчатая «механика».