Land Rover Discovery будут собирать в Словакии

Как сообщает информационное агентство Reuters, сборка популярного кроссовера переедет с Солихалля на Нитру. Проектная мощность нового завода составляет 300 000 автомобилей в год, и именно на нём теперь будет производиться модель. Также компания Jaguar Land Rover вынуждена сократить в Великобритании порядка 1 000 рабочих мест.

По словам финансового директора компании Кена Грегора, такое решение снизит себестоимость производства новых автомобилей, однако полностью завод в Солихалле Jaguar Land Rover закрывать не собирается: на нём будет проведена модернизация оборудования, и он продолжит выпускать автомобили Range Rover и Range Rover Sport. Сохранит британскую прописку и кроссовер Evoque, который выпускается на предприятии в Хейлвуде.

По данным Reuters, такая ситуация связана с тем, что Великобритания объявила в прошлом году о выходе из Евросоюза, что в будущем, вероятно, приведёт к появлению пошлин для британских автомобилей, а также устоявшейся тенденции по снижению спроса на дизельные автомобили в Европе. Поскольку в США эта модель не пользуется шквальным спросом (в прошлом году американские дилеры продали менее 6 500 экземпляров этой модели), Jaguar Land Rover, видимо, был вынужден искать новый путь для повышения популярности Discovery. Что касается сроков, то производство словацких Land Rover Discovery начнётся уже в конце текущего года.