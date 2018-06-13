GMC Yukon получил новый пакет комплектации

По-американскому большой внедорожник GMC Yukon 2019 модельного года доступен в версии Graphite Edition, которая предлагается в стандартной комплектации или с опциональным пакетом Performance. Пакет содержит набор визуальных апгрейдов для автомобиля в виде новых колес, подножек и бейджиков, а также прирост мощности за дополнительную плату.

Yukon Graphite Edition идет с 22-дюймовыми колесами ярко-серебристого цвета со вставками Carbon Flash Metallic, черными вспомогательными подножками с глянцевыми акцентами, премиальными черными хромовыми сетчатыми вставками в радиаторной решетке, особым обрамлением противотуманок, обрамлением радиаторной решетки под цвет кузова, черными рейлингами на крыше и черными молдингами.

Yukon Graphite Performance Edition заменяет V-образную «восьмерку» на 5,3 литра более крупной – 6,2 литра мощностью 420 л.с. и 623 Нм крутящего момента, позаимствованную у Yukon Denali, в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом» и системой Magnetic Ride Control. В оснащение такой модели также входят: 22-дюймовые черные глянцевые колеса, восьмидюймовая навигационная система c информационно-развлекательной системой GMC.

Оба варианта внедорожника — Yukon Graphite Edition и Yukon Graphite Performance Edition предлагаются в задне- или полноприводном исполнении в стандартной и удлиненной конфигурации. Пакет Graphite Edition предлагает три эксклюзивных оттенка: черный Onyx, белый трехслойный Frost и Dark Sky с эффектом металлика. Пакет поступит в продажу позднее этим летом.