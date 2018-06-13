Доля продаж SUV в Москве превысила 50 процентов

За четыре месяца текущего года на авторынке Москвы было продано 36,7 тысячи новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 50,8% от общего объема столичного рынка, информирует аналитическое агентство «Автостат». Сегмента SUV в Москве впервые перешагнул отметку в 50%.

Больше всего продано вседорожников от Hyundai – 4 142 покупателя.

Второе место занял Nissan с 3 699 проданными автомобилями, а на третьем разместился Renault – 2 928 единиц. Большой популярностью также пользуется продукция фирмы Kia – 2 816 машин и Toyota – 2 616 штук.

Самым востребованным кроссовером стал представитель корейской марки – Hyundai Creta за четыре месяца текущего года разошлась тиражом 2 654 автомобиля. Вторую строчку рейтинга занял Volkswagen Tiguan – 2 016 реализованных кроссоверов. На местах с третьего по пятое разместились Renault Kaptur (1671 автомобилей), Kia Sportage (1631 единиц) и Nissan X-Trail (1628 штук).