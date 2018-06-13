Футбольный УАЗ Патриот поступил в продажу

Российские дилеры УАЗ начали продажи спецверсий внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную предстоящему Чемпионату Мира по футболу. Стоимость новинки составляет 995 тыс. рублей, а в июне на автомобиль действует скидка до 70 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, автомобиль отличается эксклюзивным новым цветом, фирменной идентификацией и оригинальным интерьером с кожаной отделкой. В дополнительное оснащение входят однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, новая отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи, а также дополнена фирменной футбольной символикой и стильной прострочкой.

Оригинальную внешность автомобиля дополняют новые 16-дюймовые легкосплавные диски и колпаки с футбольной тематикой. В качестве идентификации футбольной спецверсии разработан специальный шильдик и наклейки, расположенные на кузове автомобиля, которые являются отличительной чертой данного автомобиля. Кроме того, УАЗ «Патриот» в футбольной спецверсии будет доступен в новом эксклюзивном цвете – «Синий Байкал» (темно-синий металлик).

Футбольная спецверсия УАЗ «Патриот» выполнена на базе комплектации «Престиж», которая отличается наличием системы круиз-контроля, функцией «вежливый свет», датчиками парковки, подогревом передних сидений и рулевого колеса, мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Беларуси, Казахстана и Украины.