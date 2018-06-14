В Ульяновской области завершился ралли-рейд «Холмы России»

В Ульяновской области 11 июня прошёл заключительный день гонки «Холмы России». Двухдневное соревнование имеет три статуса: 2 этапа Кубка России по ралли-рейдам, 3 этапа открытого Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам, 2 этапа любительских соревнований «MOTO RALLY CUP». 10 июня на старт вышел 61 экипаж, к финишу добралась всего 41 единица техники.

Первый день традиционно начался с административных и технических проверок, после которых участников ожидали торжественное открытие гонки на центральной площади рабочего поселка Кузоватово и пролог — короткий спецучасток протяженностью 20 километров. Уже после первых километров стало понятно, что соревнования будут непростыми, как для техники, так и для спортсменов. У восьми экипажей из 61 вышедших на старт этого спецучастка после прохождения возникли проблемы разной степени сложности: от начисленного судьями штрафного времени за остановку в неположенном по регламенту месте Сергея Соболева до технических моментов, таких как погнутая рулевая тяга УАЗа Александра Пономаренко и оторванные задние амортизаторы «метановой» Нивы «АТС Racing Team». Всю ночь механики восстанавливали технику, чтобы на утро экипажи смогли выйти на старт.

Во второй день участников ожидало 350 километров маршрута по Кузоватовскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области. Трехмерная разноплановая трасса выдалась не из легких, с обилием опасных промоин и бродов, и выключала из борьбы экипажи один за другим. По итогам прошлого дня напряженная борьба развернулась в зачете Рейд-спорт — лидеров Алексея Игнатова и Евгения Суховенко разделяло чуть более 30 секунд, претендентов на третье место Андрея Динабурга и Александра Русанова и вовсе 1 секунда, поэтому уже со старта эти экипажи начали свое противостояние. На одном из опасных участков Андрей Динабург допустил ошибку в пилотировании, не справился с управлением, и его автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся. Эта ошибка позволила команде «Газ Рейд Спорт» и ее российско-китайскому отделению «BFCEC Sport» занять весь подиум зачета «Рейд Спорт». Самым быстрым «газелистом» оказался Евгений Суховенко. За ним с отрывом почти в три минуты приехал Алексей Игнатов, а бронзу забрал Александр Русанов, выступающий за «красных драконов» «BFCEC Sport». Так как эта категория совпадает для Кубка России и Открытого чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам, экипажи заняли призовые места в обоих соревнованиях.

Не всем участникам зачета «Рейд Спорт» так повезло: у ISUZU Михаила Анциферова на 32 километре СУ2 отказало сцепление, Сергей Усок на ВАЗ 2121 и Иван Самарин на Соболь 4х4 тоже не смогли успешно преодолеть дистанцию, столкнувшись с техническими трудностями.

В национальном зачете выступали машины производства Ульяновского, Волжского и Горьковского Автозаводов. И если после первого дня первые три позиции делили два УАЗа заводской ульяновской команды и ВАЗ 2123 Дениса Калинина из команды «АТС Racing Team», то после второго расположение сил немного поменялось. Виталию Проненко на УАЗ-Пикап 23632 удалось удержать свою позицию и завоевать «золото». «Серебро» досталось Александру Пономаренко, а «бронза» – чебоксарцу Виктору Сандыбаеву. Национальный зачет, также как и Рейд спорт, совпадает для обоих этапов соревнований, и победители завоевали двойные победные места.

Сокоманднику Проненко повезло меньше: у заводского УАЗа Дмитрия Рыбина срезало полуоси, и экипаж потерял колесо. Произошла поломка переднего привода у экипажа Никиты Юрковского, да и у претендента на бронзу по итогам пролога Дениса Калинина тоже были неприятности с машиной, и он вынужден был выбыть из борьбы.

В абсолютном зачете Открытого чемпионата Ульяновской области удивили всех дебютанты зачета Т1 на турбированном CAN-AM Maverick X3. Опытные пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Дмитрий Свистунов сменили тяжелый грузовик на легкий и маневренный багги, и если первый день они еще только присматривались к технике, то во второй смогли уверенно обойти слаженный и быстрый дуэт Бердинских/Шубин, отодвинув соперников на второе место. На третьем месте «абсолюта» оказался лидер категории «Рейд спорт» — экипаж Евгения Суховенко.

Экипажи Антона Шибалова и Алексея Бердинских, как победители «абсолюта», забрали призовые места и в категории спорткаров и прототипов Т1. Третье место в классе досталось Игорю Ганнику из Набережных Челнов. Соперники Игоря – Федор Воробьев и Рафаэль Фаттахов на автомобилях CAN-AM Maverick X3 оформили сход по причине поломки техники, и это не дало успешно завершить гонку.

Помимо турбированных вездеходов класса Т1 в соревновании принимали участие стандартные стоковые мотовездеходы класса Т3 марки Polaris RZR 1000. Среди них вперед вырвался Михаил Гомберг и Эльмир Гимазетдинов, оставив на втором месте Руслана Абдулнасырова с Артуром Акчуриным. У третьего автомобиля данного класса под пилотированием Айдара Галеева во время первых 50 километрах второго спецучастка обнаружилась проблема с трубой выпускающего коллектора, экипаж пытался ее устранить, но из-за опасности возгорания автомобиля прекратил борьбу за подиум.

Каждый раз на «Холмы России» приезжает большое количество моноприводных машин, и этот раз не стал исключением – 13 автомобилей было заявлено на участие в соревновании. Правда броды и жёсткая трасса соревнований стали непростым испытанием для них: 5 из 13 машин зачёта «Рейд спорт моно» не смогли взять финиш. Первое же место досталось Марату Абдулллину и Дмитрию Рожнову на Фольксваген Гольф. Он оставил позади соперников на «восьмерках» — ульяновцев Виктора Толстова/Владимира Зиновьева и Сергея Бударина/Артема Лукьянова, которые завоевали второе и третье место соответственно.

В Открытом Чемпионате Ульяновской области принимало участие шесть участников мотоциклетного зачета. Опыт, накопленный за годы участия в чемпионате и кубке страны по кросс-кантри ралли, помог завоевать первое место Ивану Ли, пилоту команды «Suprotec Racing», хотя и у него не обошлось без падений и ошибок в навигации. Его преследователям — Евгению Тихонову и Станиславу Поперечному, осталось второе и третье место. Лидировавший по итогам пролога мотогонщик Юрий Зайцев не справился с длинной дистанцией гонки второго дня и оформил сход.

Второй этап MOTO RALLY CUP тоже был богат на события, и если результаты зачёта SSV Sport совпали с категорией Т1 Открытого чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам и победители в нем уже известны, то в категории SSV среди нетурбированных мотовездеходов к завоевавшим первое и второе место экипажам Михаила Гомберга/Эльмира Гимазетдинова и Руслана Абдулнасырова/Артура Акчурина добавился Архипов Владислав на BRP Maverick X MR 1000 EFI. Ему досталась заслуженная «бронза» этого зачета. В зачете квадроциклистов Михаил Маркин потерял колесо от BRP Renegate и продолжать гонку больше не смог. Неудача Маркина позволила занять первое место Владимиру Макееву на BRP CAN-AM Outlander.

Мотоциклетный зачет MRC состоял из двух категорий: профессиональных спортсменов и любителей. Лидеры первой из них уже известны и совпадают с аналогичной классификацией Открытого Чемпионата Ульяновской области, а среди любительского мотозачета самым быстрым оказался Максим Долганов на YAMAHA WR250R из Анапы. Второе и третье место среди любителей — у Михаила Нефедкина на KTM EXC-F350 из Уфы и Аделя Балицкого на HONDA XR650R из Анапы. Василий Битный на тяжелом и неповоротливом «Гусе», как называют BMWF800GS, также успешно завершил соревнование с результатом прохождения дистанции за 08:12:34.

Непростая гонка подошла к концу, следующие этапы совсем скоро. Следите за календарем соревнований!