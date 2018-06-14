Land Rover Discovery получил новый мотор и систему безопасности

Семиместный внедорожник Land Rover Discovery получил ряд обновлений, среди которых новый дизель и системы помощи водителю. Теперь под капотом Land Rover Discovery новый 3-литровый дизельный двигатель V6 (обозначен как SDV6), который за счет двойного турбонаддува выдает 306 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Дизель разгоняет Discovery до 100 км/ч всего за 7,5 секунды и позволяет буксировать груз весом до 3,5 тонн.

Кроме того, Discovery получил систему Clear Exit Monitor, которая предупреждает водителя и пассажиров о приближающихся автомобилях, велосипедах и прочих объектах при выходе из внедорожника. Если система распознает угрозу, она активирует предупреждающий световой сигнал на двери.

Адаптивный круиз-контроль с контролем дистанции стал доступен с функцией Stop&Go. Она позволяет плавно остановить Discovery при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Land Rover также упростил процесс выбора для клиентов, предложив три пакета систем безопасности: Park Pack, Drive Pack и Driver Assist Pack. Продаваемый сейчас в России дизельный «Диско» оснащен 3-литровым V6 отдачей в 249 л.с. и 600 Нм. С ним разгон до 100 км/час занимает 8,1 сек. Цена такого внедорожника — от 4 033 000 рублей.