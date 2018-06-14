Skoda Kodiaq RS установил рекорд Нюрбургринга

Прототип «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS установил рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди семиместных вседорожников. Автомобиль под управлением Сабины Шмитц проехал трек за 9 минут 29,84 секунды.

Полноприводный вседорожник оснащен двухлитровой дизельной битурбо «четверкой» мощностью 239 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной трансмиссией. Как ожидается, с таким мотором Skoda Kodiaq RS может достигать первой «сотни» за 6,5 секунды. Ранее также предполагалось, что вторым агрегатом в линейке «заряженной» модели станет 250-сильный бензиновый мотор объемом два литра.

Абсолютный рекорд Нюрбургринга среди вседорожников на данный момент принадлежит 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. В прошлом году машина проехала 20,8-километровый трек за 7 минут 51,7 секунды.

Кроссовер Kodiaq дебютировал полтора года назад. Для российского рынка модель собирают в Нижнем Новгороде. Кроссовер доступен с моторами мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Цены на него начинаются от 1 339 000 рублей.