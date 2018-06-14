Юбилейная версия Subaru Forester

Компания Subaru в честь своего 60-летнего юбилея подготовила специальную версию кроссовера Forester. Новинка носит название «60th Anniversary» и стоит в России минимум 1 969 900 руб. Всего японская компания выпустила 150 таких моделей.

Как сообщает пресс-служба Subaru, автомобиль оснащается бензиновым 2,0-литровым горизонтально-оппозитным двигателем. Мощность агрегата составляет 150 л.с. Мотор работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода.

«Данная комплектация станет последней из возможных для заказа с механической коробкой передач», — пояснили в компании.

От стандартной версии новинка отличается спортивным передним бампером, 18-дюймовыми литыми колесными дисками, светодиодными фарами и специальными шильдиками. В салоне машины устанавливаются новые сиденья с комбинированной отделкой.