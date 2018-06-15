В России стартовали продажи Bentley Bentayga V8

Стартовая цена нового Bentley Bentayga V8 составляет в РФ 12 990 000 рублей. Под капотом 8-цилиндрового Bentayga установлен «собрат» 4,0-литрового мотора Lamborghini Urus. Мощность двигателя лакшери вседорожника составляет 550 л.с., максимальный крутящий момент – 770 Нм при 1960 – 4500 об/мин. При том разгон до 100 км/ч у Bentayga занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 290 км/ч.



Bentayga V8 получил красные тормозные суппорты для передних и задних стандартных стальных тормозов. Механизмы окрашены окрашены термостойкой краской Tornado.За дополнительную плату можно поставить карбон-керамические тормоза – в таком варианте диаметр передних дисков составляет 440 мм, задних – 370 мм; совокупный максимальный тормозной момент, развиваемый подобной системой, составляет 6000 Нм.

Для Bentayga 2019 модельного года стали доступны три новых элемента отделки: глянцевые карбоновые вставки вместо традиционных вставок из шпона, отделка рулевого колеса кожей и деревом, а также новый насыщенный красный оттенок кожи Cricket Ball.

Российским покупателям Bentayga доступна одна из трех версий аудиосистемы: Bentley Standard Audio, Signature Audio и Naim for Bentley Premium Audio.