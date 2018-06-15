В России начались продажи обновленного Nissan Juke

Представленный в Женеве компактный городской кроссовер обновился снаружи и внутри, получил новое оснащение и возможности персонализации. В России Nissan Juke пока будет только с передним приводом, вариатором и бензиновым мотором 1,6 л в 117 л.с. Разброс цен — от 1 200 000 до 1 415 000 рублей.

Что до списка обновлений, то изменены, в частности, радиаторная решетка с V-образным элементом (окрашенная в темный хром), затемнение получили блоки передних фар и указатели поворота на боковых зеркалах заднего вида. Светодиодные противотуманные фары теперь входят в базовое оборудование всех версий исполнения, начиная с SE.

Для линейки версий Juke (также начиная с SE) предлагаются легкосплавные диски на 16, 17 и 18 дюймов, при этом колеса версий QE+Perso и LE Perso могут оснащаться цветными вставками. Для персонализации Juke также можно выбрать детали, окрашенные в цвет кузова, в том числе – передний и задний бамперы, боковые дверные молдинги и корпуса боковых зеркал заднего вида. Эти детали предлагаются в качестве опций для версий QE+ Perso и LE Perso.

Добавлены два новых цвета кузова – синий и бронзовый. Кроме того, вслед за «Микрой», Juke получил аудиосистему BOSE Personal с колонками, которые также встроены в подголовник водительского сиденья, что впервые применяется на автомобилях Nissan.

Салон Juke также обновлен. Появились два новых цвета для персонализации – оранжевый и синий. Детали персонализации входят в базовое оснащение версий QE+ Perso и LE Perso. Рулевое колесо в обновленной модели обтянуто более качественной кожей, а приборная панель получила новый дисплей.

Каждый Nissan Juke оборудован климат-контролем, боковыми зеркалами заднего вида с электрорегулировкой, передними и задними электростеклоподъёмниками, аудиосистемой с CD-плеером и AUX-разъемом, а также светодиодными дневными ходовыми огнями (в базовой комплектации). В автомобиле доступны система динамического контроля (NDCS), передние противотуманные фары, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, тонированные стекла, USB-разъем и интерфейс Bluetooth.

Начиная с версии SE+, Juke оснащается информационно-развлекательной системой NissanConnect и камерой заднего вида, а начиная с версии QE+ — системой бесключевого доступа Nissan Intelligent Key с кнопкой пуска двигателя и сиденьями с комбинированной (кожа/ткань) обивкой.

Помимо этого, в оборудование версии QE+ включены система предупреждения о смене полосы движения, система предупреждения о появлении объекта в «мертвой зоне», система кругового обзора. Флагманская версия кроссовера LE дополнена сидениями с полностью кожаной обивкой и аудиосистемой BOSE Personal.