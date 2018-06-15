9-й фестиваль Тверской OffRoadFest-2018 состоится 3-8 июля 2018 года в окрестностях Твери. Мероприятие не несет спортивной направленности и задумано как отдых и развлечение для всей семьи. Однако для создания интересной атмосферы на фестивале предусмотрена лично-командная соревновательная программа, а также внедорожно-туристические мини-экспедиции.

Главным отличием от фестивалей прошлых лет в этот раз будет шестидневный формат вместо трёхдневного. При этом первые три дня в этот раз решено посвятить внедорожному краеведению. Специально для этого участникам будут предложены познавательные маршруты по Тверской области в формате GPS-ориентирования с обилием точек культурной навигации и стартом из лагеря. Спортивного зачета в краеведческом ориентировании нет. А с пятницы по воскресенье участников будет ждать разнообразная соревновательная программа в традиционном фестивальном формате. Вторым отличием станет отсутствие в этот раз состязаний и зачёта для квадроциклистов.

Приезжать можно и нужно с детьми! Место идеально подходит для полноценного отдыха с семьей и находится примерно в 20 км от Твери в направлении Санкт-Петербурга на живописнейшем берегу реки Тьма. Собирайтесь! Готовьтесь! Планируйте отпуска!

Подробности на сайте организаторов