АвтоВАЗ отзовет почти 39 тысяч внедорожников Lada 4х4

У популярного в России внедорожника обнаружились проблемы с электрикой. Отзывная кампания затронет Lada 4х4, сошедшие с конвейер в период с июня 2017 года по текущий день. Всего под отзыв попадет 38 808 автомобилей.Владельцы этих внедорожников могут столкнуться с проблемой, касающейся электрики машины – существует риск перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. АВТОВАЗ проинформирует владельцев «проблемных» автомобилей Lada 4×4 с помощью почтовых и/или телефонных уведомлений, в которых сообщит о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для проведения ремонтных работ.

Кроме того, владельцы могут собственноручно проверить, нуждается ли их внедорожник в посещении сервиса, проверив наличие VIN-код машины в перечне на сайте Росстандарта. При обнаружении своего кода связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Hа отзываемых автомобилях Lada 4х4 будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проверка целостности изоляции проводов. Все работы по исправлению проблемы будут выполнены бесплатно для владельцев.