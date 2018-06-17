AM General представила армейский вездеход NXT360

«Хамви», он же HMMWV, выпускается с 1985 года и стоит на вооружении в десятках стран мира. Несмотря на то, что машина по многим показателям считается устаревшей, оставаться в строю она будет еще долгие годы. И если армия США от «хамви» отказалась в пользу более современного дизель-электрического вездехода L-ATV, то другие страны не могут позволить себе подобного дорогостоящего обновления парка боевых машин. Именно для таких стран и предлагается улучшенный «хамви» — NXT360.

Как известно, использование слабобронированных модификаций «хамви» в ряде вооруженных конфликтов часто приводило к большим потерям. С этим столкнулась как сама американская армия, так и другие страны-эксплуатанты этих машин. Поэтому NXT360 будет выпускаться с броней категории B7, выдерживающей попадание бронебойной пули калибра 7,62 мм и осколков ручных гранат. Усилена и противоминная защита — теперь автомобиль не пойдет под списание после подрыва под днищем 6 кг тротила. Во всяком случае, так утверждают разработчики.

AM General предлагает как полностью новые автомобили, так и пакет обновлений, включающий: усиленную подвеску, комплект бронирования, новые амортизирующие сидения с иными точками крепления, противоосколочные маты на полу, новые шины размерностью 355/65 R22, а так же другой двигатель и КПП. Теперь машина оснащается 6,5 литровым восьмицилиндровым дизелем мощностью 250 л.с. (624 Н∙м) и шестидиапазонным «автоматом», пришедшим на смену четырехступенчатой коробке. Несмотря на возросшую с 6,4 до 7,1 тонн массу, автомобиль потребляет топлива на 15% меньше. Помимо этого улучшились динамические характеристики и упрощено техническое обслуживание некоторых узлов. Американцы надеются, что подобный «апгрейт» позволит «хамви» еще долгое время оставаться одним из самых массовых армейских вездеходов в мире.