Bentley Bentayga будет еще «горячее»

Несмотря на то, что у вседорожника Bentley Bentayga и без того имеется весьма мощная модификация с W12, британцы собираются вывести на рынок «заряженную» версию кроссовера. Она получит традиционное наименование Speed и, возможно, будет бороться за покупателя с Lamborghini Urus. Скорый выход Bentley Bentayga Speed изданию Autocar подтвердил шеф-стилист марки Штефан Зилаф. По его словам, в процессе «разогрева» экстерьер кроссовера претерпит серьезные изменения по сравнению со стандартной модификацией, но изменения эти будут выдержаны в стилистике, характерной для Speed-версий прочих моделей Bentley.

Таким образом, не исключено, что «серьезные изменения» сведутся к установке чуть более агрессивного обвеса, дополнительных аэродинамических элементов и больших колесных дисков, а также уменьшению дорожного просвета. Открытым пока остается вопрос о силовом агрегате, но, по сведениям издания, в Bentley решили пойти проторенным путем и просто увеличить отдачу уже имеющегося мотора. Bentayga Speed, таким образом, может получить все тот же 12-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, который сейчас развивает чуть более 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Для «горячей» версии кроссовера его отдачу могут поднять до сопоставимых с характеристиками Lamborghini Urus 650 «лошадей». А работать с ним предстоит безальтернативному 8-ступенчатому автомату от ZF.

Вероятнее всего, Bentley не будет торопиться с премьерой Bentayga Speed, учитывая, что кроссовер сравнительно недавно получил новые силовые агрегаты, включая гибридную установку. Премьеры самой быстрой и мощной версии кроссовера стоит ожидать лишь в следующем году.