Bentley Bentayga стал еще «доступнее»

На старте продаж Bentley Bentayga был доступен с флагманским двигателем W12 на 608 л.с., затем в линейку добавили более дешевый 421-сильный дизель, а теперь кроссовер доступен еще и с V8-твинтурбо. Этот агрегат устанавливается и на Audi A8, и на Porsche Cayenne/Panamera, и даже на Lamborghini Urus, так что «ущербным» начальный мотор не назовешь. При объеме в 4,0 л он развивает 550 л.с. (770 Нм). Стартовая стоимость версии Bentayga V8 составляет 12 990 000 рублей. Это на полмиллиона дороже дизельной модификации, зато сразу на 3 млн рублей дешевле флагманской с W12.

При этом 608-сильному кроссоверу начальная бензиновая «Бентайга» в разгоне до 100 км/ч уступает лишь 0,4 с. Bentley V8 набирает сотню за 4,5 с, а заявленная максималка — 290 км/ч. При этом 8-цилиндровый автомобиль компания Bentley позиционирует как самый спортивный в линейке. Здесь появилась «самая мощная тормозная система за всю историю Bentley»: опциональные карбон-керамические диски имеют поистине исполинский диаметр 440 мм спереди и 370 мм — сзади. А композитные диски прихватываются аж 10-поршневыми суппортами.

В интерьере используются карбоновые вставки вместо традиционного декора из шпона. Среди опций — система ночного видения с технологией инфракрасного излучения, а также пара премиальных аудиосистем: Bentley Signature Audio и Naim for Bentley Premium Audio.