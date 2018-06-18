Suzuki Jimny-первые фотографии

Suzuki проведет презентацию нового поколения Jimny 5 июля. От предшественника новинку будут отличать более угловатые формы, новая оптика, измененная решетка радиатора и осовремененный интерьер. Компактный внедорожник сохранил рамную конструкцию, неразрезной задний мост, подключаемый полный привод и понижающую передачу.

При этом внедорожник получит ряд современных систем помощи водителю, в числе которых, адаптивный круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки и система автоматического экстренного торможения. В интерьере нового поколения Jimny появится большой сенсорный экран мультимедийной системы, а для большего комфорта пассажиров будет доступен климат-контроль.

На японском рынке новый Jimny будут предлагать с двумя моторами: трехцилиндровым 64-сильным агрегатом и 1,5-литровым атмосферником, мощность которого пока не раскрывается. Силовые агрегаты будут трудиться в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом». Какой будет моторная линейка для всего остального мира, пока не раскрывается. Напомним, что производство Jimny для домашнего рынка уже стартовало. В Японии модель предыдущего поколения сняли с конвейера еще в феврале. Приедет новинка и в Россию. Однако ждать у нас появление нового поколения внедорожника ранее 2019 года не стоит.