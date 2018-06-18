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Новости   18 июня 2018    45

Ford Explorer для полиции США

На базе внедорожника Ford Explorer следующего поколения будет разработан внедорожник под названием Ford Police Interceptor. Новинку предоставят публике уже в следующем году. Пока лишь предоставлены тизеры экстерьера «перехватчика». Известно, что полицейский автомобиль получит гибридную силовую установку. Никаких подробностей более не сообщается.

Гражданская версии Explorer нового поколения, возможно дебютирует на автосалоне в Детройте в 2019 г. В линейку двигателей войдет та же 2,3-литровая «турбочетверка» EcoBoost, которая на нынешней модели развивает 284 силы. Нынешний 3,5-литровый атмосферник V6, выдающий 294 силы, заменят новым более мощным агрегатом рабочим объемом 3,3 литра, самый мощный 3,5-литровый мотор с двумя турбинами урежут до 3 литров. Все двигатели будут работать в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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