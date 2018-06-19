Nio ES8 — китайский ответ Tesla Model X

Компании Nio и её партнеру фирме JAC действительно удалось сделать машину, которая почти не уступает Tesla Model X, а в чем-то даже превосходит американского оппонента. Само собой — в цене. Nio ES8 даже в самой дорогой версии будет стоить значительно дешевле Tesla Model X, за которую в Китае просят около 120 000 долларов. Кроме того, еще при разработке машины китайцы использовали ряд инновационных технических решений, которых не имеют конкуренты. Так, блок аккумуляторных батарей можно не только заряжать от обычной розетки или на зарядном терминале, но и менять целиком. Делается это на специальной, напоминающий обычный гараж, станции. Кроссовер заезжает внутрь «гаража», фиксируется, после чего без всякого участия человека снимается разряженная батарея и устанавливается новая. Вся процедура занимает три минуты.

Также китайцы предлагают помощь мобильных зарядных станций, представляющих собой электрический фургон, который приедет, куда скажет автовладелец. За десять минут мобильная «зарядка» подзаряжает севшую батарею кроссовера до уровня, позволяющего проехать сто километров. В настоящее время мобильных «зарядок» и станций по замене батарей пока немного, но Nio намерена развивать их сеть по всему Китаю. Что касается самого кроссовера, то Nio ES8 довольно крупный электромобиль (длина — 5 метров, колесная база — 3 метра), способный похвастаться алюминиевым семиместным кузовом и пневмоподвеской.

Машина оснащена системой автономного вождения Nio Pilot и «интеллектуальным» помощником водителя, получившим название NOMI. При его активации из передней панели выезжает небольшой кругляш с «глазами», который выполняет голосовые команды, следит за пассажирами, погодой, настраивает радиостанции, включает музыку и контролирует другие системы машины. На каждой оси кроссовера расположено по два электромотора совокупной мощностью 653 л.с. (840 Н∙м). На покорение первой сотни требуется 4,4 с, дальность пробега на одной зарядке составляет 335 километров, но если двигаться в «экономичном» режиме на скорости до 60 км/ч, то можно проехать почти 500 км.

Заказчику предоставляется такая любопытная опция, как возможность отслеживать процесс сборки заказанного кроссовера через специальное приложение. Пока спрос на машину не очень большой, но в следующем году китайцы планируют полностью загрузить мощности автозавода Nio-JAC, рассчитанного на ежегодный выпуск 100 000 машин. Разумеется, в одиночку такой объем Nio ES8 не осилит, но ему уже готовится помощник — компактный кроссовер Nio ES6, который вскоре составит компанию старшему брату.