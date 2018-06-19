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Новости   19 июня 2018    540

UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель

Компания UAZ планирует в ближайшее время модернизировать внедорожник Patriot. Основными изменениями станут новый двигатель и автоматическая коробка передач. 
Первой доработкой «Патриота», которая появится на внедорожнике в сентябре этого года, станет новая система охлаждения двигателя. На машину планируется установить одноклапанный термостат, как на прежних дизельных «Патриотах». 

В марте следующего года внедорожник оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач французской компании Punch Powertrain и новым двигателем. Им станет 150-сильный бензиновый агрегат «ЗМЗ-Про» объемом 2,7 литра. Такой же мотор ставят на «УАЗ Профи», однако для «Патриота» он будет модернизирован. Как ожидается, «автомат» не сможет работать в паре с нынешним 135-сильным двигателем. Помимо этого, также планируется появление доработанного переднего моста от «УАЗа Профи» (он получит иные поворотные кулаки) и ручек на стойках кузова в салоне.

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