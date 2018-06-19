Новые фотографии первого электрокроссовера от Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии прототипа новой модели – электрического кроссовера EQC. Электрокроссовер тестируют в Испании в условиях жаркого климата при температуре +50 градусов Цельсия. Инженеры хотят проверить, как в этих условиях поведет себя батарея, а также насколько эффективна система охлаждения силовой установки и климат-контроль в экстремальных условиях. До этого «Мерседес» проводил испытания этого автомобиля на севере Швеции при температуре -35 градусов Цельсия. Инженеры проверяли запуск силовой установки при холодных батареях, работу зарядных кабелей, а также систем предварительного прогрева салона и рекуперации энергии.

В общей сложности компания построила около 200 прототипов EQC. Помимо Швеции и Испании, машины также проходят испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США. Этот кроссовер станет первой моделью из линейки электромобилей EQ. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проехать без подзарядки около 482 километров. В серию модель EQC, как ожидается, будет запущена в 2019 году. Предзаказы на автомобиль уже принимаются – первыми получили возможность заказать машину жители Норвегии.