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Новости   20 июня 2018    43

Nissan X-Trail и Qashqai с интегрированным Яндекс.Авто

Компания Nissan объявила о начале российских продаж сразу двух новинок – кроссоверов Qashqai и X-Trail со встроенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Обещаны не только полный пакет сервисов от российского IT-гиганта, но и возможность переноса настроек из смартфона в автомобиль. 

«Мультимедийка» от Яндекса получила четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 8-дюймовый сенсорный монитор и модуль высокоскоростной связи 4G, при помощи которого предустановленные приложения будут обновляться. 

Утверждается, что мультимедийная система обеспечит доступ к самым популярным сервисам – от Яндекс.Навигатора до Яндекс.Музыки, а также даст возможность полноценного поиска в интернете. Кроме того, оффлайн-карты для навигатора можно будет закачивать на SD-носитель. Приложения «упакованы» в единый графический интерфейс и предоставляют возможность индивидуальных настроек. Кроме того, система снабжена функцией голосового помощника. 

Новую мультимедийную систему получат не все представители двух кроссоверных семейств. В случае с X-Trail Яндекс.Авто установят на собираемые в Санкт-Петербурге кроссоверы в комплектациях SE и LE с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, а среди «Кашкаев» система будет доступна автомобилям в двухлитровых комплектациях SE и QE. Таким образом, самый доступный Nissan Qashqai с новой «мультимедийкой» будет стоить минимум 1 190 000 рублей, а для X-Trail эта цифра составит 1 527 000 рублей. 

Систему Яндекс.Авто получат и обновленные кроссоверы, сборка которых стартует осенью. Производитель уже заявил, что все сохраненные настройки можно будет перенести из старого автомобиля в новый при помощи смартфона

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