Jeep Renegade во всей красе

Компания Jeep распространила подробности об обновленном вседорожнике Renegade, первые фотографии которого показали в начале июня. Основными изменениями стало появление литрового мотора и двигателя 1.3. От предшественника рестайлинговый Renegade можно отличить по светодиодным фарам головного света в стиле «Рэнглера», другой решетке радиатора, иному бамперу с изменившимися секциями воздухозаборников и противотуманных фар, а также по модернизированным задним фонарям.

В салоне изменился блок климат-контроля, появилась новая мультимедийная система (дисплеи от пяти до 8,4 дюйма) и встроенный держатель для смартфона, а также дополнительные отделения для мелочей, включая специальный карман для iPad Mini. Базовым агрегатом теперь станет трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом один литр, который выдает 120 сил и 190 Нм крутящего момента. Еще одной новинкой стала 1,3-литровая «турбочетверка», доступная в двух вариантах мощности – 150 и 180 сил (у обоих 270 Нм). «Трешка» будет доступна только с передним приводом и «механикой», наименее мощный мотор 1.3 – с шестиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями и передним приводом, а топовый вариант – с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Для модели будут доступны и дизели: 120-сильный мотор 1.6 (может работать в паре с «роботом»), а также двухлитровые двигатели, выдающие 140 и 170 сил (для них предлагается «автомат»).

В оснащение модели вошли системы предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предотвращения непреднамеренного выхода из своей полосы, слежения за мертвыми зонами, а также автопарковщик и адаптивный круиз-контроль. В Европе обновленный Renegade появится в сентябре. До России машина доберется к концу года.