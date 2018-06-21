В Британии в довесок к Peugeot 5008 дают электровелосипед

Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника. Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.

Велосипед имеет алюминиевую раму. Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час. В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут. Новинка пока доступна только в Великобритании. Электровелосипед стоит 1799 фунтов стерлингов (151,8 тысячи рублей по текущему курсу).