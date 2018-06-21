Новая генерация кроссовера Lincoln MKC получит название Corsair

Ford проводит ребрендинг модельного ряда премиального бренда Lincoln? в результате чего определено название для новой генерации кроссовера Lincoln MKC. Будущая новинка получит благозвучное имя Corsair. Производитель уже получил патент на данное автомобильное имя. В настоящее время новинка уже проходит первые дорожные испытания, но говорить о ее скорой презентации не приходится, так как рестайлинговая версия Lincoln MKC появилась на рынке только в 2016 году и модель является довольно свежей. Известно, что со сменой поколения произойдет и переход на шасси С2, заимствованное от последнего Ford Focus, что снизило массу кроссовера при увеличении прочностных характеристик. Можно предположить и замену существующих силовых агрегатов, но пока никакой информации на этот счет не имеется.