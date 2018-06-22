Mitsubishi Eclipse Cross получил 5-звезд по версии Latin NCAP 2018

Mitsubishi Eclipse Cross – получил максимальную 5- звездочную оценку защиты взрослых пассажиров по Программе оценки безопасности новых автомобилей в Латинской Америке и Карибском бассейне – Latin NCAP 2018, которая оценивает эффективность безопасности новых моделей, представленных в данном регионе. В Eclipse Cross используется корпус MMC RISE с усиленной ударной безопасностью и семью подушками безопасности SRS, который уже был отмечен максимальным рейтингом в европейском, австралийском, новозеландском ANCAP и для стран ASEAN. В настоящее время Eclipse Cross продается в 60 странах, в том числе в Европе, Австралии и Новой Зеландии, странах АСЕАН, Северной Америке и Японии. В общей сложности компания планирует вывести продажи модели в 100 стран мира.