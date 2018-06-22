В России стартовали продажи Infiniti QX50

Новое поколение премиум-кроссовера Infiniti QX50 уже можно заказать у российских дилеров. Автомобиль приехал к нам в четырех комплектациях, с единственным двигателем и полным приводом. Компания Infiniti объявила о старте приема предзаказов на Inifniti QX50 нового поколения, премьера которого состоялась на моторшоу в Лос-Анджелесе в 2017 году. Правда, есть один нюанс: российские цены на этот автомобиль раскроются лишь ближе к появлению у дилеров «живых» машин в августе. Как сообщили АвтоВестям представители одного из крупнейших дилерских центров Infiniti, ориентировочный диапазон цен на QX50 составит от 2,8 млн рублей за базовую версию до 4 млн рублей — за топовую.

Кроссовер доступен с единственным бензиновым турбомотором 2,0 л VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Изначально этот двигатель развивал 268 л.с. (380 Нм), однако специально для России его мощность снизили до выгодных по налогам 249 л.с.. Агрегат сочетается с АКП и только полным приводом Intelligent All-Wheel Drive. Всего комплектаций четыре: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. В списке стандартного оснащения числятся круиз-контроль, 8 подушек безопасности, навигация InTouch с двумя тачскринами на 8 и 7 дюймов, бесключевой доступ и запуск двигателя, обогрев ветрового стекла в зоне дворников, LED-оптика, дверь багажника с электроприводом, кожаная отделка салона со вставками из натурального дерева и электропривод водительского кресла.

Комплектация Luxe дополнена светодиодными противотуманками, панорамной крышей, трехзонным «климатом», отделкой салона алюминием, бесконтактым открытием багажника и проекционным дисплеем. Следующая версия Sensory включает в себя систему кругового обзора, ассистент парковки, дистанционный запуск двигателя, электропривод кресел и рулевой колонки с памятью, матричные LED-фары Ice cube с системой адаптивного освещения и акустику BOSE Premium Sound System с 15 динамиками мощностью 450 Ватт. В салоне появляется кожа Semi-Aniline и отделка шпоном клена.

Топовое исполнение Autograph отличается трехцветной отделкой интерьера с премиальной кожей белого цвета, прострочкой с алмазным рисунком, а также материалом Ultrasuede контрастного синего цвета, напоминающим замшу. Вдобавок все комплектации, кроме базовой, могут быть дополнены пакетами опций Essential (камера заднего вида, парковочные датчики, интерактивная навигация), Proassist (комплекс систем безопасности и HUD-дисплей) и Proactive (слежение за рядностью и слепыми зонами, музыка BOSE, круговой обзор, «цифровое» рулевое управление без механической связи DAS 2,0 и многое другое).