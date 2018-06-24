Bentley Bentayga обзаведется Sport модификацией

Вседорожник Bentley Bentayga в следующем году пополнится купеобразной модификацией Sport. Такая машина получит не только «заваленную» линию крыши, но и обновленный дизайн экстерьера. Позднее новую стилистику перенесут и на обычный вариант модели. Об этом сообщает издание Auto Bild. Сейчас Bentley Bentayga доступен с шестилитровым агрегатом W12 (608 сил и 900 Нм), четырехлитровым твин-турбо мотором V8 (550 сил и 770 Нм), дизелем 4.0 V8 (435 сил и 900 Нм м) и гибридной силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid мощностью 462 лошадиные силы. Самая мощная модификация внедорожника разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.