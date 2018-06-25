Испытания Ford Ranger Raptor в горах Новой Зеландии

Компания Ford выпустила промо-ролик, в котором показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии. На видео можно увидеть, как пикап на высокой скорости движется по каменистому покрытию, пересекает брод и едет по грунтовой дороге через холмы. В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова. Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.